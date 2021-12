Présentateurs et animateurs du réveillon du Nouvel An NBC 2021

. Une vue générale pendant NBC New Years Eve 2008 avec Carson Daly à Times Square le 31 décembre 2007 à New York.

L’artiste superstar Miley Cyrus et la star de « Saturday Night Live » Pete Davidson sont spécialement pour vous en direct de Miami, en Floride, qui organisent la NBC New Years Eve Party. Voici ce que vous devez savoir sur les animateurs et les artistes, ainsi que sur l’émission de lancement « 2021 : C’est Toast ! » avec Hoda Kotb et Jenna Bush Hager.

Les hôtes

La chanteuse Miley Cyrus et le comédien Pete Davidson vous apporteront une programmation étoilée d’invités spéciaux et des performances en direct de Miami, en Floride, à partir de 22 h 30 HE et 00 h 30.

« Dans ce qui sera certainement une soirée passionnante et amusante, nous sommes impatients de nous associer à Lorne Michaels et d’accueillir 2022 avec une soirée de divertissement incroyable, dirigée par Miley et Pete », a déclaré Jen Neal, vice-présidente exécutive, Événements en direct et offres spéciales. . de E! News, NBCUniversal, dans un communiqué.

Dans un aperçu de E! En línea , Cyrus bromea: “Honestamente, creo que la gente debería ver este programa de Nochevieja porque será algo tradicional, pero lo estamos haciendo de manera no tradicional … Lo que creo que será Lo bueno de este programa es que en realidad estamos invitando a nos amis. Ce sera comme la vraie chose et les caméras seront juste là. Cela ne ressemblera pas à un spectacle. On aura l’impression que tout le monde est là à Miami avec nous. »

Mais Davidson a dit sans ambages : « Personne ne vient me chercher. » Il a ensuite demandé s’ils avaient des restrictions, ce à quoi Cyrus a répondu : « Oui, mais c’est en direct. Qu’est ce qu’ils vont faire? N’importe quoi peut arriver! ».

Interrogé sur ses résolutions du Nouvel An, Davidson a déclaré : « J’en fais généralement une et je ne les suivs pas, donc ma résolution du Nouvel An cette année est de ne pas en avoir, donc je ne serai plus déçu. Jusqu’en 2022 ! «

Cyrus a plaisanté: « Ma résolution du Nouvel An est la prochaine fois, gardez simplement » Miley’s New Years Eve Party « et c’est tout », ce à quoi Davidson a répondu: « Aïe. »

Mais très sérieusement, il a déclaré que sa résolution du Nouvel An n’était « pas de voir des problèmes mais des solutions ».

Les artistes

Jouer

Brandi Carlile, Billie Joe Armstrong, Saweetie, Anitta, Jack Harlow, 24kGoldn, Kitty Ca $ h et d’autres invités surprises ont participé à la « Miley Cyrus et Pete Davidson New Years Eve Party » de NBC.

Aperçu : « 2021 : C’est du pain grillé ! »

Avant la soirée du réveillon du Nouvel An de NBC, qui commence à 22h30, les animatrices de « Today » Hoda Kotb et Jenna Bush Hager reviennent avec leur spécial annuel « It’s Toast! ».

Le communiqué de presse se moque :

Hoda Kotb et Jenna Bush Hager lèveront leur verre jusqu’en 2022 avec une émission spéciale du Nouvel An aux heures de grande écoute, « 2021 : C’est Toast ! », diffusée le 31 décembre à 20 h 00 HE sur NBC. » 2021 : c’est grillé ! » Vous vous souviendrez des moments amusants et amusants qui ont fourni une pause bien méritée au cours d’une année difficile, y compris les vidéos virales, les tendances, les erreurs et les farces les plus discutées. Les téléspectateurs sont invités à se joindre en utilisant # Toast2021.

Le spécial présentera des interviews de Michael Bublé, Andrea Canning, Mike Cabellon, Akbar Gbajabiamila, Willie Geist, Brad Goreski, Jonathan Graziano & amp; Nouilles, Savannah Guthrie, Ed Helms, Lester Holt, Matt Iseman, Sheinelle Jones, Carson Kressley, Preacher Lawson, Harry Lennix, Loni Love, Vella Lovell, Howie Mandel, Josh Mankiewicz, Chris Mann, Craig Melvin, Alex Moffat, Keith Morrison, Dennis Murphy, Amber Ruffin, Al Roker, Jana Schmieding, Ainsley Seiger, Chris Sullivan, Mike « The Miz » Mizanin, Mike Tirico, Lisa Vanderpump et Johnny Weir.

L’amusement du réveillon du Nouvel An de NBC commence avec « 2021 : C’est Toast ! » A 20h00. Heure de l’Est et du Pacifique suivie de la fête du Nouvel An de Miley Cyrus et Pete Davidson à 22 h 30, heure de l’Est et du Pacifique sur NBC.

