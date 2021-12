Présentation de la boutique de produits dérivés . : chemises, sweat-shirts, chiffons de polissage et autocollants maintenant disponibles

Oui, vous avez bien lu. Nous l’avons enfin fait. Le merchandising . est arrivé, juste à temps pour les vacances. Nous avons soigneusement sélectionné une collection d’articles qui seront disponibles exclusivement sur Cotton Bureau à partir d’aujourd’hui. Ces produits feront de merveilleux cadeaux pour le fan d’Apple dans votre vie, et il n’y a aucun mal à vous faire plaisir également. En achetant des produits dérivés ., vous soutenez l’excellent travail que notre équipe accomplit chaque jour.

. est né en 2007, et depuis, nous avons construit une communauté de lecteurs et d’auditeurs engagés qui partagent notre même fascination pour Apple. Nous voulions faire quelque chose de formidable pour notre public, quelque chose que vous adorerez et qui fera également connaître les choses que nous faisons chaque jour.

Vêtements

Nous avons créé neuf modèles de vêtements parmi lesquels vous pouvez choisir, allant d’un simple logo d’horloge . à l’art inspiré par l’encoche de l’iPhone. Nous avons également fabriqué un chiffon de polissage, sur lequel nous reviendrons plus en détail plus tard. Et si vous voulez juste qu’un autocollant colle sur votre MacBook, nous les avons aussi.

Les vêtements de . sur Cotton Bureau commencent à seulement 31 $ et les prix augmentent en fonction du type de vêtements que vous choisissez. Il existe des t-shirts standard, des sweats à capuche, des sweat-shirts, des débardeurs, des vêtements pour enfants et plus encore. Nous avons également sélectionné des couleurs amusantes pour certains de ces modèles qui, selon nous, les rendent vraiment pop. Par exemple, vous pouvez obtenir les vêtements Happy Hour en violet Apple Podcast ou les vêtements pour smartphones en vert Icône de téléphone.

Chiffon de polissage et autocollants

Nous avons été inspirés pour fabriquer un chiffon de polissage après la folie qui a suivi l’introduction du chiffon d’Apple. Il y a tellement de fans qui ne peuvent pas mettre la main sur l’un des chiffons Apple de haute qualité, doux et non abrasifs. Nous avons donc voulu fabriquer un chiffon . comme alternative. Le chiffon . est composé à 100 % de microfibre haute densité, a presque la même taille que celui d’Apple et est compatible avec encore plus de produits. Nous avons établi pour vous une comparaison détaillée ci-dessous.

Le chiffon bleu vif . est disponible en quantités limitées, alors achetez-en un pendant que vous le pouvez encore. Ils sont au prix de 5 $ incroyablement abordables. Si vous êtes un adepte des autocollants, nous en avons également un de haute qualité pour vous au prix de 4 $.

Tous nos nouveaux produits sont disponibles à l’achat à partir d’aujourd’hui sur Cotton Bureau. Nous espérons que vous les apprécierez. Assurez-vous de partager des photos de vous avec votre merch . sur les réseaux sociaux avec le hashtag #.Merch. Nous serions ravis de vous voir le bercer.

