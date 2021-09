Présentation de la nouvelle émission HBO de Vox, Level Playing Field

Nous sommes ravis d’annoncer notre nouvelle série documentaire, Terrain de jeu égal, en première le mardi 14 septembre à 20 h HE sur HBO Max.

Chacun des quatre épisodes raconte une histoire différente du monde du sport pour révéler une inégalité sociale plus large qui nous affecte tous. Dans un cas, cela signifie suivre le sort d’un étudiant-athlète de la NCAA pour comprendre ce qu’il peut nous dire sur la politique du travail américaine – une politique qui est souvent conçue pour servir les intérêts des employeurs dans toutes sortes d’industries. Dans un autre, cela signifie revisiter un débat sur le basket-ball de minuit dans les années 1990 pour comprendre comment la politique raciale a déformé un débat sur le financement d’un programme sportif pour les jeunes.

Notre décision de créer une émission mettant l’accent sur l’intersection du sport et de la politique a été motivée par le chevauchement croissant entre ces deux mondes différents. Malgré le nombre de personnes qui souhaitent « garder la politique hors du sport », l’impossibilité d’atteindre cet objectif est attestée par la longue histoire de personnalités sportives jouant un rôle clé dans la détermination de l’avenir politique de notre pays. Aux États-Unis, le sport est politique.

En fait, une grande partie des médias d’aujourd’hui a tendance à couvrir la politique de la même manière que SportsCenter pourrait le faire. C’est le cas depuis très, très longtemps. Cela a du sens, car la politique, comme le sport, regorge d’histoires riches qui tirent le meilleur parti de notre tribalisme incontournable, mais qui peuvent réduire les enjeux de vie ou de mort de problèmes publics complexes à quelque chose que nous pouvons crier à l’écran.

Ce n’est pas un hasard si le langage sportif se retrouve souvent dans le débat politique : qu’il s’agisse de gagner et de perdre, de choisir un camp et de s’y tenir, ou de franchir un obstacle pour atteindre la ligne d’arrivée. Les politiciens et les militants de tous bords l’utilisent comme une métaphore de la façon dont ils veulent que le monde fonctionne : les gens veulent une concurrence loyale, les règles doivent donc être conçues de manière à permettre des règles du jeu équitables.

Pour résoudre ce problème, la plupart des grandes ligues sportives organisent leur compétition pour essayer de réinitialiser leurs propres lignes de départ de manière créative : la NFL distribue ses énormes revenus télévisés de manière égale malgré l’audience beaucoup plus importante de certaines équipes, afin que celles qui terminent en dernier aient une chance de rattraper leur retard. . La NFL et la NBA donnent aux pires équipes les meilleurs choix de repêchage.

Le reste du monde en général… non. Le changement est lent et il est difficile, voire impossible, de redessiner des lignes obsolètes pour refléter notre monde en niveaux de gris. C’est là que se concentre le Level Playing Field. Nos histoires montrent le chevauchement entre le sport et la politique dans quatre sujets différents : le travail, l’immigration, la justice raciale et les élections.

En fondant notre narration sur des parcours personnels, les téléspectateurs verront de première main comment des décisions politiques abstraites se traduisent par des impacts très réels dans la vie quotidienne de quelqu’un. Au total, ce qu’ils montrent, c’est à quel point il est extrêmement difficile de faire en sorte que le monde reflète notre désir idéaliste d’équité.

Basket de minuit revisite le projet de loi du président Clinton sur la criminalité de 1994 pour comprendre comment quelques lignes de financement pour un programme sportif pour les jeunes sont devenues le point de contact dans un débat national racialisé sur la décision entre investir dans la prévention du crime par rapport à la punition.

14 septembre, 20 h HE

Mal classé suit l’expérience d’un seul «étudiant-athlète» qui est devenu chauffeur Uber après la fin de sa carrière universitaire. Avec une perspective supplémentaire de l’ancien extrémité serrée de Stanford et du sénateur actuel Cory Booker, nous plongeons dans l’histoire peu connue de la création du terme «étudiant-athlète» par la NCAA et son équipe d’avocats. Cela a permis un système d’exploitation qui partage beaucoup de points communs avec l’économie dans laquelle nous travaillons tous.

21 septembre, 20 h HE

Dans le dos va de l’autre côté de la piste de course de chevaux, où un groupe principalement d’immigrants effectue le travail invisible, dangereux et difficile qui alimente le sport – comme des millions d’emplois que les Américains ne veulent tout simplement pas faire.

28 septembre, 20 h HE

L’assistance suit l’histoire extraordinaire de la façon dont la star de la WNBA Elizabeth Williams a élaboré un nouveau plan pour l’activisme des athlètes en menant son équipe dans un combat contre leur propriétaire, Kelly Loeffler, au nom du révérend Raphael Warnock et sa tentative de remporter son siège au Sénat de Géorgie en 2020 élection.

5 octobre, 20 h HE

La série représente quelque chose de nouveau pour Vox et montre comment nos courts documentaires, allant de YouTube à Netflix en passant par HBO, continueront d’évoluer. Alors s’il vous plaît, regardez, partagez avec vos amis et dites-nous ce que vous en pensez.

