Présentation de la répartition des séries éliminatoires du Bayern Munich de BFW

Ce fut une saison longue et éprouvante pour le Bayern Munich et nous, à Bavarian Football Works, étions là du début à la fin. Vous – le membre de la communauté toujours bien informé – étiez également là pour la balade.

Alors que nous revenons sur tous les hauts et les bas qui se sont produits, nous souhaitons avoir votre avis sur plusieurs sujets, notamment :

Joueur le plus utile Joueur offensif le plus remarquable Milieu de terrain le plus remarquable Joueur défensif le plus remarquable Joueur le plus déçu Joueur que nous voulons voir Transfert au Bayern Munich Joueur du Bayern Munich que nous sommes les plus impatients de regarder la saison prochaine Joueur que nous voulons voir Transfert hors du Bayern Munich

Nous traiterons un sujet par jour et vous donnerons la chance de voter ! En chemin, vous pouvez lire les sélections de notre personnel de crack.

Amusez-vous avec et nous espérons que vous l’apprécierez. Le premier volet sortira dans quelques heures, alors assurez-vous d’obtenir vos votes car VOTRE VOIX COMPTE !