Présentation de la semaine de la culture de CoinDesk

Vous pouvez mesurer l’impact de la crypto-monnaie en termes monétaires, et c’est certainement impressionnant.

Avec une capitalisation boursière de 2,2 billions de dollars, la crypto est désormais une classe d’actifs avec laquelle il faut compter.

Mais vous pouvez également voir l’influence de l’industrie de manière plus qualitative. 2021 a été l’année où la crypto est devenue un phénomène culturel grand public autant qu’une expérience intéressante en matière d’argent.

La Semaine de la culture fait partie de la série Crypto 2022 de CoinDesk, qui comprend également Semaine de la politique et Semaine de l’avenir de l’argent.

Les jetons non fongibles (NFT) ont attiré des millions de nouveaux fans. Les gens qui s’en fichaient quand la crypto n’était que de l’argent se soucient maintenant d’un avatar Bored Ape ou de Kobe Bryant Tribute Dunk.

Pour de nombreuses personnes, les NFT sont plus faciles à comprendre que Bitcoin ou Ethereum. Leur premier aperçu de cette industrie est intrinsèquement culturel. Ces groupes vont construire l’économie des créateurs, créant des emplois et de nouveaux créneaux en cours de route.

Tout cela est une histoire très différente de celle, disons, de nouveaux types de monnaie souveraine (monnaies numériques de banque centrale) ou de paiements.

Plus subtilement, la crypto elle-même est devenue une culture en 2021. Les idées de cette industrie ont affecté la façon dont les gens s’habillent, parlent et communiquent en ligne. Des mots et des phrases comme « gm », « HODL », « WAGMI » et « à la lune » sont devenus une partie du lexique.

Au cours des précédentes « semaines thématiques » de CoinDesk, nous avons examiné l’année à venir en matière de politique et de réglementation et de l’avenir de l’argent.

Cette semaine, pour compléter notre série « Crypto 2022 », nous explorons l’effet d’élargissement de la crypto sur les médias et le divertissement, et comment elle crée la culture elle-même.

Nous examinons les éléments constitutifs de cette nouvelle économie des créateurs, y compris les NFT. Nous regardons les DAO (organisations autonomes décentralisées) comme Friends With Benefits. Nous prenons la température de l’enthousiasme au niveau de Wall Street Bets des communautés créatives comme ConstitutionDAO. Et, oui, nous nous précipitons tête baissée dans le métavers.

Nous voyons comment les marques grand public s’imprègnent de la culture crypto et comment les artistes utilisent ses outils et sa distribution.

Nous espérons que vous apprécierez le mélange de fonctionnalités, d’opinions et de recherches. Dites-nous ce que vous en pensez et ce que nous avons manqué. Restez à l’écoute pour une couverture continue du 13 au 17 décembre.