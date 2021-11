Présentation de la semaine de l’avenir de l’argent

Ces pionniers ont fabriqué des ETH et des attaches, des doges et des shib, des monnaies numériques de banque centrale (CBDC), des jetons sociaux, des jetons non fongibles et bien plus encore, montrant que l’argent peut être beaucoup de choses et que ce qui compte, souvent, n’est pas la technologie mais si les gens croient au projet. La valeur d’une monnaie, en d’autres termes, est fonction d’une communauté de croyants et d’investisseurs.

