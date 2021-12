Présentation de l’IDO de White Whale : LE BOOTSWAP

Ces derniers mois, il y a eu plusieurs lancements de jetons sur Terra. Ce qui a été souligné, c’est qu’il y a eu deux défis majeurs qui continuent de se produire. Premièrement, les pools de liquidités initiaux ne sont tout simplement pas assez profonds. Cela provoque une bombe de prix de fabrication initiale scandaleuse, qui fait que tous les connaisseurs se sentent vraiment bien, mais est assez malheureux pour l’acheteur au détail car ils ne font pas partie de cet achat initial. Le deuxième problème est que dès que le jeton est activé, les bots suppriment toute liquidité au prix catalogue initial dans les premières secondes, forçant à nouveau l’acheteur au détail à acheter à des niveaux plus élevés.

White Whale a conçu un premier modèle de lancement de jetons qui résout ces deux problèmes et initie en même temps nos propres efforts de liquidité de protocole… il s’appelle « THE BOOTSWAP »

Alors, qu’est-ce qu’un BOOTSWAP ?

Voici comment cela fonctionne : White Whale utilise le dernier code LBP open source récemment audité que l’équipe d’Astroport a gentiment fourni à la communauté. Un LBP, ou Liquidity Bootstrapping Pool, est un mécanisme de lancement de jeton utilisé à l’origine par Balancer qui est conçu pour différer l’activité du bot en initiant le prix du jeton à un niveau élevé et lui permettre de flotter vers la découverte des prix sur une période de temps prédéfinie. temps, par exemple. 72 heures. Les LBP sont également utilisés comme outils de collecte de fonds car l’équipe fournit la liquidité initiale dans une proportion disproportionnée, par exemple (98/2 token / stablecoin) et lorsque les tokens sont vendus, la proportion finit par s’égaliser. paramètres (c’est-à-dire 20/80 token / stablecoin), leur permettant de réclamer le stablecoin et ainsi d’obtenir du capital de la différence.

C’est généralement ainsi que cela fonctionne, mais chez White Whale, ils adoptent une approche légèrement différente. L’équipe White Whale a signalé son intention de poursuivre le protocole de propriété de liquidité depuis un certain temps maintenant, cela étant dit, contrairement à la plupart des autres événements LBP, l’événement White Whale BOOTSWAP ne sera en aucun cas une vente symbolique ou une collecte de fonds. Absolument aucun des bénéfices de l’événement n’ira à l’équipe White Whale ou aux incubateurs. Les fonds de l’équipe seront déposés dans le pool LBP (avec les jetons WHALE) initialement et à la fin de l’événement LBP, lorsque le pool de liquidités s’équilibre à notre ratio par défaut 50/50 UST / WHALE, le même que votre jeton LP standard. . … Toute cette liquidité migrera directement vers TerraSwap et servira de liquidité de trading perpétuelle pour la paire UST / WHALE. Tous les jetons LP correspondants seront déposés dans le coffre de guerre de la baleine blanche et seront la propriété du protocole.

Qu’est-ce que cela signifie?

Depuis sa création, White Whale devrait disposer de la majeure partie de ses propres liquidités. C’est vrai… POL dès le début, et cela signifie que parce qu’il ne s’agit pas d’une vente ou d’une augmentation et que tous les fonds vont directement au trésor de la communauté, il n’y aura pas d’exigences KYC ou de restrictions commerciales pour cet événement !

Les questions les plus fréquemment posées sont les suivantes : en quoi cela profite-t-il à l’acheteur au détail régulier si le prix commence déjà à un niveau élevé ? Et s’il restait haut et ne descendait jamais ? White Whale a réfléchi à cela et a développé une solution pour ce scénario. Leur objectif est de distribuer des jetons WHALE à des niveaux justes et honnêtes aux acheteurs au détail. Pour ce faire, plutôt que d’être un autre projet qui ne remplit pas les piscines initiales pour construire une pompe, le plan est de dépasser la demande avec la taille de notre piscine initiale. Pour commencer, ils déposeront 100 millions de jetons WHALE dans le LBP. La raison en est peut-être rafraîchissante : « Parce que F # &% The Bots, c’est pourquoi. Ils pensent que cela donnera à tous ceux qui souhaitent acheter des jetons WHALE liquides dans les premiers jours de trading la possibilité de le faire à de bons niveaux sans que les robots ne volent toute la liquidité initiale juteuse. Le prix de départ sera de 1,00 $, donc si les bots veulent tirer, c’est le prix auquel ils tireront. Il flottera ensuite jusqu’à la découverte du prix sur une période de 72 heures, ou jusqu’à ce que le ratio cible soit atteint.