Présentation de MetaWars, un jeu stratégique basé sur la blockchain dans le métaverse

24 septembre 2021 – Hong Kong, Hong Kong

MetaWars est un jeu de stratégie multijoueur hautement immersif. Avec un univers infini établi dans un métavers numérique, les joueurs peuvent utiliser une grande variété de NFT pour déterminer le voyage qu’ils entreprennent dans le jeu. MetaWars permet aux joueurs du monde entier de gagner grâce au gameplay, “en adoptant la blockchain dans l’industrie du jeu florissante”.

L’industrie du jeu en plein essor

La taille du marché mondial de l’industrie du jeu est florissante avec une croissance fulgurante des retours sur les jeux mobiles en 2020. Avec la popularité croissante de l’industrie du jeu, les investisseurs recherchent des jeux basés sur la blockchain pour jouer pour gagner et expérimenter l’état de l’art. nouveautés.

MetaWars espère fournir une expérience de jeu NFT hautement addictive pour que tout le monde puisse profiter et tirer profit des défis et des quêtes interactifs.

Présentation de MetaWars

MetaWars est un jeu de stratégie de science-fiction futuriste avec un champ de bataille tactique multicouche et critique, permettant aux joueurs de monétiser l’économie de guerre du jeu.

Les joueurs peuvent s’imaginer dans une exploration spatiale réaliste avec des ressources qu’ils peuvent conserver et utiliser. Grâce à MetaWars, tout le monde peut créer une industrie en pleine croissance avec le pouvoir de contrôler le métaverse du jeu.

MetaWars permet la coopération avec divers commandants de jeu pour révolutionner la galaxie dans différentes missions. L’écosystème de jeu à gagner permettrait aux joueurs de s’amuser tout en gagnant des NFT et en collectant des robots en édition limitée via diverses enchères.

MetaWars se concentre sur l’exploration spatiale, donnant aux utilisateurs la possibilité de découvrir différentes galaxies, de débloquer des mystères et de protéger les objets de valeur des ennemis.

Les défis permettent aux joueurs de miser, de jouer pour gagner et de collecter des objets de collection NFT. Les gains leur permettront de gagner le jeton MetaWars ($ WARS) et le jeton de gouvernance.

Le gameplay vise également à permettre aux joueurs d’élargir leur armée avec des navires uniques, des classes et diverses options d’optimisation. Les joueurs peuvent combiner des modules, des armes, des appareils et des avantages d’équipement, aidant leurs personnages à augmenter leur force, à se classer et à recevoir des récompenses incroyables à travers le métavers.

Feuille de route

Q3 2021 – MetaWars se concentrera sur la préparation et la planification telles que la vérification des idéaux, la construction du jeu et la connexion avec les conseillers.

T4 2021 – L’équipe annoncera son lancement DApp, ses listes IDO, son jalonnement et sa vente aux enchères NFT.

1er trimestre 2022 – La société publiera plus d’éléments et de propriétés pour les guerriers avec une nouvelle plate-forme PVE et un marché NFT.

2e trimestre 2022 – MetaWars se concentrera sur l’exploration du gameplay unitaire et du gameplay PVP.

Avec des fonctionnalités de jeu passionnantes et un monde interactif plein d’imagination, MetaWars va révolutionner le jeu NFT de l’industrie de la cryptographie. Pour les suivre dans leur voyage, suivez leurs réseaux sociaux ci-dessous !

À propos de MetaWars

MetaWars est un jeu de stratégie multijoueur avec plusieurs univers qui est construit dans un métaverse numérique sur la technologie blockchain.

MetaWars permet aux utilisateurs du monde entier de choisir différents chemins de jeu avec les NFT. La plate-forme regorge de batailles immersives qui peuvent être utilisées pour gagner des objets de collection numériques à monétiser et à générer des bénéfices.

MetaWars s’engage à adopter la blockchain dans l’industrie florissante du jeu, révolutionnant le grand monde des NFT.

Site Web | Twitter | Télégramme | Reddit

Contact

Tash

Ce contenu est sponsorisé et doit être considéré comme du matériel promotionnel. Les opinions et déclarations exprimées ici sont celles de l’auteur et ne reflètent pas les opinions de The Daily Hodl. The Daily Hodl n’est pas une filiale ou la propriété d’ICO, de startups blockchain ou d’entreprises qui font de la publicité sur notre plateforme. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans des ICO, des startups blockchain ou des crypto-monnaies. Veuillez noter que vos investissements sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir relève de votre responsabilité.



Suivez-nous sur Twitter Facebook Telegram

Consultez les dernières annonces de l’industrie