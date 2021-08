Présentation de « Rangez-moi plus tard : les albums de Drake »

in

Rejoignez le co-animateur de Ringer Music Show Charles Holmes et l’animateur de Full Court Fits Wosny Lambre tous les vendredis alors qu’ils se préparent pour la sortie imminente du sixième album studio de Drake, Certified Lover Boy. Connectez-vous pour des discussions approfondies sur le travail de Drake pendant qu’ils comptent ses albums du pire au meilleur. De plus, ils remettront des prix, fixeront des listes de chansons et publieront des prises de position controversées sur le catalogue du rappeur canadien. Le premier épisode sort le 20 août.

