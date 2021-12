Présentation de Sonic Frontiers, arrivée sur Nintendo Switch Holiday 2022

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

L’autre annonce de Sonic lors de la cérémonie des Game Awards de cette année était Frontières soniques. Oui, Sega a fait la prochaine grande entrée dans la longue série de jeux vidéo Sonic the Hedgehog.

Il s’agit probablement du plus grand jeu que les fans de Sonic aient jamais vu – avec une liberté en « zone ouverte », des ennemis puissants et une vaste gamme de paysages dans lesquels accélérer. Il est développé par les membres expérimentés de Sonic Team Japan, avec une histoire écrit par Ian Flynn – scénariste en chef de l’actuelle bande dessinée Sonic the Hedgehog d’IDW (via Game Informer).

Développé par les membres expérimentés de la Sonic Team Japan de SEGA, dirigé par le producteur Sachiko Kawamura et le réalisateur Morio Kishimoto, Sonic Frontiers offrira aux fans de Sonic un tout nouveau type d’expérience Sonic. Dans le monde dangereux et vaste de Sonic Frontiers, tout est possible, et les joueurs auront la liberté d’explorer le royaume en zone ouverte visuellement époustouflant.

« Sonic Frontiers est un énorme pas en avant pour la franchise, offrant une expérience de jeu évoluée qui peut être appréciée par les fans de longue date de Sonic et les passionnés d’action-aventure », a déclaré Takashi Iizuka, responsable de la création chez Sonic Team USA. « Avec les efforts des développeurs talentueux de Sonic Team Japan, nous avons créé un tout nouveau style d’expérience de jeu pour Sonic the Hedgehog, où les joueurs pourront explorer des paysages luxuriants et vastes avec la vitesse et les capacités caractéristiques de Sonic. Il y aura certainement beaucoup de rebondissements à chaque tournant dans ‘Sonic Frontiers’, et nous sommes ravis de dévoiler plus d’informations sur le jeu au cours des prochains mois.

Les mondes entreront en collision dans la nouvelle aventure de Sonic the Hedgehog. Une expérience comme jamais auparavant, accélérez vers de nouveaux sommets et vivez le frisson de la liberté en zone ouverte à grande vitesse. Affrontez de puissants ennemis en traversant les îles Starfall – des paysages regorgeant de forêts denses, de cascades débordantes, de déserts grésillants et plus encore ! Prévu pour les vacances 2022.

Image : SEGA

