Jason Goff, de Chicagoland, s’est associé à The Ringer pour donner une touche unique à la scène sportive de Windy City. Avec un aperçu et une analyse, des entretiens avec des amis et des personnes qui comptent en ville, et la réaction de vous, l’auditeur, c’est votre nouvelle maison pour tout ce qui concerne Chi.

S’abonner: Spotify