Présentation de XY Finance, un agrégateur d’échanges inter-chaînes

XY Finance a créé un échange inter-chaîne efficace et facile à utiliser pour DeFi et Metaverse et un service unique de fourniture de liquidités par le biais de X Swap et Y Pool. Parmi ceux-ci, X Swap satisfait besoins transversaux de les utilisateurs à travers plusieurs chaînes, et le pool Y nouvellement lancé peut rembourser les frais de change et les récompenses symboliques pour les fournisseurs de liquidités.

Avec la coexistence de plusieurs chaînes et l’essor de DeFi + NFT + GameFi, les agrégateurs d’échanges inter-chaînes sont devenus une infrastructure essentielle et critique sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies, et la recherche d’un échange inter-chaînes plus efficace et plus pratique ne s’arrête jamais.

XY Finance, un agrégateur d’échanges inter-chaînes pour DeFi et Metaverse, vise à fournir aux utilisateurs des services d’échanges inter-chaînes efficaces au meilleur prix. Il a récemment clôturé un tour de table de 12 millions de dollars auprès de Circle (Circle Internet Financial), Infinity Ventures Crypto, Mechanism Capital, Morningstar Ventures, YGG (Yield Guild Games) et Animoca Brands. Nous sommes honorés de voir des investisseurs dans les principaux piliers de l’industrie : bourses, hedge funds, sociétés de recherche, GameFi DAO et développeurs de jeux, tels que MEXC Global, TRON Foundation, gCC (gumi Cryptos Capital), Lemniscap, Evernew Capital, PANONY , Axia8, Looksrare.vc et plus encore.

En plus des investisseurs institutionnels, XY Finance est soutenu par des investisseurs individuels dont Ben Chan (vice-président de l’ingénierie chez Chainlink Labs), Kevin Tai (co-fondateur de Linear Finance), Tom Schmidt (partenaire d’investissement chez Dragonfly Capital) et Tempo (PDG du Protocole perpétuel), etc.

Modèle d’exploitation financière XY

L’avantage de XY Finance vient de la combinaison de deux composants, à savoir X Swap et Y Pool, qui est également le modèle de fonctionnement de XY Finance. Parmi ceux-ci, X Swap fournira des services d’échange et de transfert inter-chaînes aux utilisateurs, et Y Pool est utilisé pour inciter les utilisateurs à fournir des liquidités. En retour, les fournisseurs de liquidités peuvent recevoir à la fois des commissions d’interchange et des récompenses de gouvernance symbolique. Actuellement, X Swap prend déjà en charge l’échange inter-chaînes sur Ethereum, BSC, Polygon et Fantom. Le Y Pool récemment lancé a ouvert des services de fourniture de liquidités aux utilisateurs.

En termes simples, X Swap trouvera le chemin optimal entre les chaînes et les transactions pour les utilisateurs, prenant en charge les échanges entre les chaînes entre n’importe quel actif et permettant aux utilisateurs d’échanger des actifs sur une chaîne spécifique ou de transférer / échanger entre deux chaînes. Par exemple, si vous souhaitez échanger UNI sur Ethereum contre BUSD sur BSC, vous allez d’abord échanger UNI contre des actifs pontables (tels que USDT, USDC, etc.) sur Ethereum, et migrer vers BSC via Y Pool ou des partenaires de pont (AnySwap, O3 Swap et Multichain.xyz) avant de finalement convertir en BUSD.

Bien que l’opération semble compliquée à première vue, X Swap ne demande à l’utilisateur d’initier une transaction que sur la première chaîne, et le protocole exécute automatiquement les processus de cross-chain et d’échange suivants, simplifiant considérablement le processus d’opération de transaction de l’utilisateur. .

Actuellement, X Swap utilise principalement des liquidités de DEX telles que Uniswap, SushiSwap et 1 pouce, tandis que le pool Y nouvellement lancé permettra aux utilisateurs de fournir des liquidités directement dans XY Finance, afin qu’ils puissent également gagner des commissions d’échange et des récompenses en jetons XY.

Le plus grand avantage de Y Pool est qu’un pool peut gérer la liquidité du même actif sur plusieurs chaînes. Par exemple, USDT Y Pool peut recevoir des actifs USDT de diverses chaînes telles que ERC-20 USDT, BEP-20 USDT, Polygon USDT, etc., qui sont utilisés pour fournir des liquidités pour X Swap. De plus, pour équilibrer la liquidité dans le Y Pool, XY Finance propose un mécanisme d’incitation au rééquilibrage qui récompensera les utilisateurs avec des jetons XY pour avoir aidé à rééquilibrer les actifs entre différentes chaînes.

XY Finance Tokenomics

En ce qui concerne la tokénomie XY Finance dans le Y Pool, en plus du bonus de liquidité XY, l’équipe fondatrice alloue également 80% des frais d’échange X Swap aux fournisseurs de liquidité et 20% supplémentaires au coffre-fort DAO. . De plus, sur les frais affectés au coffre-fort DAO et les revenus de redevances de GalaXY Kats (un projet NFT + GameFi de XY Finance), 60% d’entre eux sont utilisés pour racheter des Tokens XY du marché secondaire et 50% des XY Les jetons rachetés seront brûlés. Cela aide XY à former un cercle vertueux.

Le jeton natif de XY Finance, XY, sera proposé sur chaque chaîne conforme au protocole. Il y aura un total de 100 millions de jetons, dont 35% seront utilisés pour les fonds d’extraction de liquidités et les récompenses GameFi, 15% iront à l’équipe et aux conseillers, 24% iront à l’amorçage, aux investisseurs privés et stratégiques, 15% seront seront utilisés pour le marketing et les récompenses, 6% seront utilisés pour les ventes publiques et 5% seront utilisés pour les assurances, XY Finance organisera une IDO sur la plateforme Copper le 9 décembre.

Tokenomique XY

Après avoir bloqué XY dans le groupe de participation, le XY peut obtenir le pouvoir de gouverner pour proposer, voter ou modifier les paramètres du système en temps réel, ainsi que démarrer de nouveaux groupes Y, etc. De plus, une partie des frais d’échange sera allouée à XY Finance et au XY DAO en tant que fonds de sécurité.

Plans de développement futurs

Concernant les futurs plans de développement de XY Finance, l’accord prévoit également d’accompagner Cronos, Ronin, Avalanche, Arbitrum et de lancer NFT Satellite, un agrégateur de liquidités NFT, d’ici la fin de cette année ; soutiendra plus de réseaux comme Flow, Solana et Polkadot au premier trimestre de l’année prochaine ; Plus important encore, XY Finance soutiendra également le marché NFT et lancera le conteneur NFT et le « NFT Sweeper », puis lancera les échanges d’ordres limités.

Feuille de route financière XY

Dans l’ensemble, XY Finance a construit un agrégateur d’échanges inter-chaînes efficace et facile à utiliser et un modèle de fourniture de liquidité à jeton unique via X Swap et Y Pool, qui répond non seulement aux besoins inter-chaînes des utilisateurs sur plusieurs chaînes. , il aide également les fournisseurs de liquidités à générer des revenus. Le renforcement mutuel entre le mécanisme de rachat et de brûlage et son projet NFT GalaXY Kats donnera des atouts supplémentaires au projet. Attendons de voir si XY Finance sera le cheval noir dans l’industrie des swaps inter-chaînes.

Chaînes officielles de XY Finance

Site Web : https://xy.finance

Twitter : https://twitter.com/xyfinance

Support : https://medium.com/@xyfinance

Télégramme : https://t.me/xyfinance

Discord : https://discord.gg/HWwMHRUH

Documents : https://docs.xy.finance