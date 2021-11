Présentation du 69 Rallye Costa Brava

15/11/2021

L’attente a été longue, mais le Rallye de la Costa Brava vous avez tout prêt pour la contestation d’une nouvelle édition. Ce sera du 18 au 21 novembre quand Gérone devient l’épicentre du sport automobile classique, avec le dernier rallye de la saison de la Championnat d’Europe des Rallyes Historiques FIA, les Championnat d’Espagne des Rallyes pour Véhicules Historiques et les Championnats Catalans de Régularitéainsi que des véhicules Legend d’intérêt spécial.

Ce sera un édition unique du plus ancien rallye d’Espagne, puisqu’en raison de la situation sanitaire, il se tiendra en dehors de ses dates habituelles au mois de mars. L’événement clôturera ainsi la saison 2021 des rallyes historiques.

La cérémonie de présentation, qui s’est tenue aujourd’hui au Mairie de Gérone, a servi de préambule au début d’une édition qui démarrera les moteurs sur Jeudi 18 novembre. Les autorités ont pu découvrir de première main les particularités des véhicules de course des dernières décennies, représentées sur place par la présence d’un Lancia Stratos, icône du rallye des années 70.

Marta Madrenas, maire de Gérone : «Les amoureux de l’automobile ont de la chance avec la célébration du 69 Rally Costa Brava. Nous sommes fiers d’être l’épicentre du rallye, et aussi que les bénéfices de l’événement soient répartis sur toute la démarcation. Nous soulignons qu’il est extraordinaire que dans des moments aussi difficiles, un nouveau record d’inscription ait été atteint, et ce sera sans aucun doute un prélude parfait à la célébration du 70e anniversaire du Rallye Costa Brava qui nous attend en mars prochain & rdquor ;.

Quim Ayats, député du Conseil provincial de Gérone : « eIl est très important qu’une nouvelle édition du Rallye Costa Brava soit disputée, et qu’elle se fasse avec ce succès de participants et la présence de nationalités si diverses. Nous apprécions très positivement cette célébration, qui permettra de faire connaître l’offre de loisirs, culturelle et économique de l’ensemble des régions de Gérone. & Rdquor;

Alex Romani, Président du Club RallyClassics : « cAvec cette édition, nous avons atteint la dixième année de collaboration entre Gérone et le Rallye Costa Brava, et nous le faisons avec des données de participation qui nous placent à des niveaux antérieurs à la pandémie. Cette année, nous ouvrons une nouvelle dimension du rallye, avec plus de jours d’activité, plus de spéciales et de nouveaux emplacements le long du parcours. Nous espérons que tout le monde viendra voir et apprécier le 69 Rally Costa Brava. & Rdquor;

De nombreuses nouveautés pour un rallye consolidé

Le 69 Rally Costa Brava grandit dans tous les sens avec pour objectif d’offrir à la communauté automobile un rallye historique de référence au niveau européen.

Le rallye comptera au total 13 épreuves spéciales, 7 différentes, avec 175 kilomètres chronométrés. Cela représente une augmentation de 32,5% par rapport à l’itinéraire prévu pour l’édition 2020, qui comptait 9 épreuves spéciales. Les étapes à réaliser seront : Els Angels, Santa Pellaia et La Ganga vendredi, et Osor, Collsaplana, Cladells et Circuit de Barcelona-Catalunya samedi.

Le tronçon de Circuit de Barcelone-Catalogne ce sera le seul à se dérouler en une seule fois, et il marquera le retour du Rallye Costa Brava sur la piste de Barcelone, un fait qui s’était déjà produit auparavant dans les éditions 1993 et ​​1995. Dans les deux cas, le rallye a été alors tenu sous le nom de Rally Catalunya – Costa Brava et marquait pour le Championnat du Monde des Rallyes.

L’augmentation du nombre de sections s’accompagnera de nouveaux regroupements. Palamós accueillera un regroupement vendredi à midi, entre les deux boucles de la journée. Ce sera à Platja Gran, où les véhicules seront exposés afin que le public puisse s’approcher. D’un autre côté, Santa Coloma de Farners rejoint le Rallye Costa Brava avec un regroupement qui aura lieu samedi à midi, après la première boucle et avant d’aller au Circuit de Barcelona-Catalunya. Une occasion parfaite pour amener le test dans la capitale de la région de La Selva.

Participants au 69 Rallye Costa Brava.

Plus de 180 équipes de près de 20 nationalités différentes se réuniront à Gérone pour participer au 69 Rally Costa Brava. Parmi eux se trouveront les principaux spécialistes du sport automobile historique au niveau européen et national, tant en Vitesse qu’en Régularité.

Ils seront rejoints par Participants de la légende, avec une sélection méticuleuse de véhicules historiques, et des noms illustres qui n’ont pas voulu manquer le rallye : Maurizio Verini (vainqueur du Rallye Costa Brava 1975), Jacques Almeras, Dani Solà (vainqueur du Rallye Costa Brava 2006), Daniel Alonso (vainqueur du Rallye Costa Brava 2016 et Champion d’Europe des Rallyes Historiques Catégorie 4), Serge Cazaux (vainqueur du Rallye Costa Brava 2018) ou Jean François Berenguer (vainqueur du Rallye Costa Brava 2019).

Une mention spéciale mérite la présence de Adartico Vudafieri, vainqueur du rallye en 1971 et image de l’affiche de cette édition. Vudafieri sera présent aux cérémonies de départ et de remise des prix.