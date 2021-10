Présentation du match Atlético Sanluqueño – Real Madrid Castilla

Le Real Madrid Castilla revient à l’action dimanche, se rendant à l’Atlético Sanluqueño, huitième, avec beaucoup de terrain à rattraper après son lent début de saison.

Le tirage au sort de Barcelone B a créé un petit écart entre Castilla et les dix meilleures équipes du Groupe 2. S’ils battaient les hôtes de dimanche, l’équipe de Raul pourrait remonter dans le bon côté de la table. Un autre résultat décevant les laissera à la merci d’autres équipes, y compris le fourrage de relégation en dessous d’eux.

La table après huit parties

L’équipe senior est à Barcelone samedi, ce qui pourrait exclure Luis Lopez, Antonio Blanco et Miguel Gutierrez, qui figurent de plus en plus dans la première équipe au fur et à mesure que la saison avance. Toni Fuidas est le partant évident en l’absence de Lopez tandis que Marvin Park remplacera probablement Gutierrez. La situation de Blanco est un peu plus compliquée. Le milieu de terrain espagnol a commencé à jouer davantage pour les réserves depuis qu’Ivan Morante s’est blessé au ménisque à l’entraînement au début du mois. On pourrait s’attendre à ce que cette tendance se poursuive ce week-end.

Si ce n’est pas le cas, Raul sélectionnera probablement quelqu’un des U-19 pour couvrir le poste. Nestor Lucas et Javi Villar ont eu de solides performances en Youth League cette saison et seraient en lice pour couvrir Blanco si c’est l’option que Raul opte. Une autre option consiste à remplacer son milieu de terrain de trois hommes par un cinq à l’arrière, avec deux milieux de terrain centraux que Castilla a arborés lors de certains de ses matchs précédents.

Juan Latasa est revenu de blessure avec une apparition de remplaçant dans le mini-Clasico et, compte tenu de la mauvaise forme qu’Andri Gudjohnsen a montrée sous un maillot de Castilla lors des derniers matches, serait également préféré pour commencer ce dimanche.

Ces équipes ne se sont jamais rencontrées auparavant en compétition. Basé à Cadix, Sanluqueño a atteint les groupes de promotion de la saison dernière du Groupe 4, mais a terminé au plus bas. Avant cela, ils étaient une équipe de troisième niveau assez stable depuis la promotion de la quatrième division en 2017-18. Pour une première rencontre, c’est une rencontre assez cruciale pour Castilla. Ils ont joué un match presque complet contre Barcelone le week-end dernier, donc ne pas gagner aura forcément un impact mental. Répondre avec trois points et peu de buts est exactement ce dont l’équipe a besoin en ce moment, ne pas le gérer pourrait vraiment nuire à cette équipe sur et en dehors du terrain.

Comme d’habitude, le jeu sera disponible sur Footters pour les téléspectateurs basés au Royaume-Uni et en Europe. Quant au reste d’entre vous, âmes malheureuses, assurez-vous de garder les yeux ouverts pour tout flux.