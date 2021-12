Présentation du podcast « The MacRumors Show »

MacRumors a lancé un podcast – « The MacRumors Show », présentant une discussion sur toutes les dernières nouvelles et rumeurs du monde d’Apple, et le premier épisode est disponible dès maintenant.



Complétant notre couverture quotidienne ici sur MacRumors, le podcast jette un nouveau regard sur les dernières nouvelles et rumeurs. Dans ce premier épisode, Dan, Hartley et Sami parlent des lancements de produits Apple en 2021 et des rumeurs qui les entourent, examinant ce qui s’est bien passé et ce qui n’a pas fonctionné, ainsi que certains moments préférés de l’année.

Écoutez via Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Pocket Casts, Castro, ou abonnez-vous en copiant notre flux RSS directement dans votre lecteur de podcast. Vous pouvez également écouter le podcast sur notre chaîne YouTube.

Gardez un œil sur les nouveaux épisodes tout au long de 2022, où nous discuterons des nouvelles d’actualité ici sur MacRumors au fur et à mesure que les histoires se développeront au cours de l’année prochaine, mettant en vedette divers membres de l’équipe MacRumors et des invités passionnants, alors assurez-vous de vous abonner au podcast afin que vous ne manquez pas.

N’oubliez pas d’évaluer et de revoir l’émission, et faites-nous savoir quels sujets vous aimeriez que le podcast couvre à l’avenir.

