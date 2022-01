Présentation du Razer Zephyr Pro au CES 2022

Respirez librement et faites-vous entendre clairement avec le Razer Zephyr Pro, la prochaine génération de notre concept primé. Restez en sécurité avec ses filtres remplaçables de qualité N95 pour une protection quotidienne. Restez social grâce à sa conception transparente, son éclairage et son amplification vocale pour une communication transparente. Restez durable grâce à sa nature réutilisable pour une utilisation à long terme.

Le Razer Zephyr Pro offre une meilleure protection par rapport aux masques jetables/en tissu standard, et filtre l’air à la fois inhalé et expiré pour vous protéger et protéger les autres autour de vous.

Les chambres permettent à l’air fraîchement filtré de circuler librement afin que vous puissiez respirer confortablement. Pour les utilisateurs actifs ou ceux qui préfèrent une plus grande circulation d’air, basculez les ventilateurs entre 2 modes haute vitesse réglables (4200/6200 RPM) via le bouton multifonction.

Assure un joint étanche sur votre bouche et votre nez tout en offrant un ajustement sûr et confortable pour toutes les tailles de tête.