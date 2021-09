Présentation d’un nouveau concept de site Web révolutionnaire à VG247 – avatars de la section des commentaires

Salut! Cela fait un peu plus d’un mois maintenant – j’espère que vous appréciez toujours le nouveau look VG247, qui a également quelques ajustements au style de son contenu et continuera de le faire à l’avenir. Si vous faites partie de ceux qui ont détesté le design lors de notre premier lancement, j’espère que vous vous y êtes un peu plus habitué et que certains de nos ajustements subtils ont aidé à corriger les problèmes qui vous dérangeaient. La plupart des modifications apportées en arrière-plan sont basées sur vos commentaires.

Aujourd’hui, nous lançons un nouveau concept révolutionnaire sur VG247. Préparez votre âme, car il s’agit d’une nouvelle technologie de site Web bouleversante : vous pouvez maintenant avoir un avatar d’utilisateur personnalisé dans notre section de commentaires. Nous avons demandé les droits d’auteur sur cette idée, tout comme nous l’avons fait lorsque nous avons proposé le concept désormais standard des notes de révision.

Blague à part, d’accord, voici l’affaire : nous savons que la fonctionnalité de commentaire sur VG247 est un peu nue par rapport à Disqus, l’outil tiers que nous avions auparavant. Mais Disqus injecte un tas de cookies liés à la publicité et autres sur la page que nous ne pouvons pas contrôler, ce qui peut à son tour ralentir la page. C’était un outil fidèle pendant de nombreuses années, mais nous savions que nous voulions le remplacer par une nouveauté sur le nouveau site.

Mais lancer un nouveau site Web est difficile, surtout lorsque vous portez des dizaines de milliers de pages d’ancien contenu et que vous vous assurez que tout fonctionne. Ajouter Disqus au nouveau site, puis le remplacer plus tard ne ferait que créer encore plus de travail – nous avons donc lancé avec notre propre système, mais cela signifiait que le système de commentaires de lancement était assez rudimentaire, car notre équipe technique qui travaillait dur avait très longtemps à -do liste avant le lancement.

Nous voulons vraiment créer une communauté autour de VG247, et c’est pourquoi nous encourageons davantage de discussions avec nos publications hebdomadaires « à quoi nous jouons » et autres. Et évidemment, nous voulons que vous criiez à quel point nous avons raison dans les commentaires des articles d’opinion. Nous continuerons donc à mettre à jour les fonctionnalités de commentaire et de compte d’utilisateur en conséquence.

Nous sommes également ouverts aux suggestions de vous tous – mais je peux vous dire que les commentaires positifs et un système d’alerte / notification approprié lorsque quelqu’un répond ou mentionne que vous êtes en train de travailler. Quand viendront-ils ? Je ne sais pas, quand ils seront prêts, tais-toi. Mais le fait est que ce système est quelque chose qui va se développer avec le temps.

N’oubliez pas que ce nouveau système de compte est également un « compte ReedPop », pas seulement une chose VG247, vous pouvez donc également l’utiliser sur notre site frère RockPaperShotgun dès maintenant, et éventuellement aussi sur Eurogamer, une fois que nous serons tous sur le même technologie.

Donc voilà. Allez créer votre Avatar. Voici comment procéder :

Connectez-vous à votre compte Allez dans « Paramètres », puis « Profils ». Définissez votre avatar. Euh… C’est ça.

Là. Votre beau visage, ou une image d’un personnage d’anime avec lequel vous pouvez ou non avoir une relation malsaine, apparaîtra à côté de votre discours élogieux. Gardez-le propre, conformément aux directives de notre communauté.

Il semble que le moment soit propice pour vous rappeler également que vous pouvez devenir un abonné payant à VG247, en vous offrant une version sans publicité du site et une lettre de l’éditeur réservée à ce groupe spécial. Si vous souhaitez nous soutenir de cette manière, vous pouvez obtenir tous les détails et vous inscrire sur la page des abonnés.