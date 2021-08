Présentation en direct de “Pokémon Presents” annoncée pour le mercredi 18 août

The Pokémon Company a révélé qu’elle diffuserait la dernière présentation de sa série Pokémon Presents de style Nintendo Direct le mercredi 18 août.

Il sera diffusé sur YouTube à 6am PT / 9h HE / 14h BST / 15h CEST et contiendra des informations sur Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl et Pokémon Legends : Arceus.

‼️

Attention, dresseurs ! Branchez-vous sur notre chaîne YouTube le mercredi 18 août 2021 à 6 h 00 HAP pour une présentation vidéo #PokemonPresents mettant en vedette #PokemonBrilliantDiamond, #PokemonShiningPearl et #PokemonLegendsArceus ! pic.twitter.com/quBEdaCce2 – Pokémon (@Pokemon) 13 août 2021

Quand The Pokémon Company a dit que l’info sur Legends : Arceus arriverait « bientôt », ils le pensaient vraiment, hein ?

Nous diffuserons l’émission en direct ici même sur Nintendo Life, alors assurez-vous de visiter le site aux heures mentionnées ci-dessus pour la regarder avec nous et participer à notre discussion conviviale.

Qu’aimeriez-vous entendre sur les nouveaux jeux ? Des caractéristiques ou des séquences particulières que vous espérez voir? Faites-nous savoir ci-dessous.