Présentation PlayStation au CES 2022

Voici plus de détails concernant la PlayStation VR2 S’appuyant sur nos innovations de la PS5, la PlayStation VR2 ajoute une véritable expérience de nouvelle génération avec des visuels haute fidélité, de nouvelles fonctionnalités sensorielles et un suivi amélioré, ainsi qu’une configuration simplifiée à un seul cordon.

Fidélité visuelle : pour une expérience visuelle haute fidélité, PS VR2 offre 4K HDR, un champ de vision de 110 degrés et un rendu fovéal. Avec un écran OLED, les joueurs peuvent s’attendre à une résolution d’affichage de 2000 × 2040 par œil et à des fréquences d’images fluides de 90/120 Hz.

Suivi du contrôleur basé sur un casque : avec un suivi à l’envers, le PS VR2 vous suit, vous et votre contrôleur, via des caméras intégrées intégrées au casque VR. Vos mouvements et la direction que vous regardez sont reflétés dans le jeu sans avoir besoin d’une caméra externe.

Nouvelles fonctionnalités sensorielles : la technologie PS VR2 Sense associe le suivi des yeux, le retour du casque, l’audio 3D et la manette innovante PS VR2 Sense pour créer une sensation d’immersion incroyablement profonde. Le retour du casque est une nouvelle fonctionnalité sensorielle qui amplifie les sensations des actions dans le jeu du joueur. Il est créé par un seul moteur intégré avec des vibrations qui ajoutent un élément tactile intelligent, rapprochant les joueurs de l’expérience de jeu. Par exemple, les joueurs peuvent sentir le pouls élevé d’un personnage pendant les moments de tension, la ruée d’objets passant près de la tête du personnage ou la poussée d’un véhicule lorsque le personnage avance à toute vitesse. De plus, le Tempest 3D AudioTech de la PS5 donne vie aux sons dans l’environnement du lecteur, ajoutant à ce nouveau niveau d’immersion.

Suivi des yeux : avec le suivi des yeux, PS VR2 détecte le mouvement de vos yeux, donc un simple regard dans une direction spécifique peut créer une entrée supplémentaire pour le personnage du jeu. Cela permet aux joueurs d’interagir de manière plus intuitive de manière nouvelle et réaliste, permettant une réponse émotionnelle accrue et une expression améliorée qui offrent un nouveau niveau de réalisme dans le jeu.

