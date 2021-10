Présentation, Selma Blair est une source de révélations émotionnelles

Vient ensuite le sentiment accablant d’injustice (pour nous, encore moins pour elle !) Que ce qu’elle vient de vivre ne l’a pas complètement guérie. Pas du jour au lendemain, et même pas des mois plus tard, quand Blair admet qu’elle « juge le processus », déprimée qu’elle lutte toujours avec l’équilibre, sa vision et presque tout ce qui la dérangeait auparavant.

Rencontre avec un survivant du cancer Robert Robert au TIME 100 Health Summit la fait se sentir mieux, l’ancre Good Morning America partage qu’il lui a fallu deux ans avant qu’elle se sente vraiment bien après avoir subi une greffe de moelle osseuse pour traiter une maladie du sang rare.

Les revers abondent, notamment la découverte pour la première fois par un médecin de Los Angeles que la matière grise de son cerveau – qui affecte le contrôle musculaire, la mémoire, la parole et les émotions – est endommagée, quelque chose qu’aucun autre médecin n’avait jamais évoqué, dit-elle, tout au long de ces tests et scans qu’elle avait eus.