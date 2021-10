Préserver l’environnement – Réveil à travers le monde

Crédit images : (Mme) Amb Narinder Chauhan

Par (Mme) Amb Narinder Chauhan,

Avant la COP26 à Glasgow, au Royaume-Uni, du 31 octobre au 12 novembre 2021, de nombreux cris d’alarme retentissent à travers le monde. COP26 est l’abréviation de la Conférence des Parties des Nations Unies sur le changement climatique, et il s’agit de la 26e édition. Il s’agit d’un sommet mondial annuel au cours duquel les nations parlent du changement climatique.

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a décidé de réveiller tout le monde avec une publicité dramatique créée dans le contexte de l’Assemblée générale des Nations Unies (UNGA). Un dinosaure fait une entrée bruyante dans le hall de l’UNGA, monte sur le podium et demande : « Voulez-vous disparaître comme moi… . au moins nous avions l’astéroïde, quelle est votre excuse ?’ Il donne un avertissement particulier à ceux qui pensent que l’action climatique est pour les oiseaux ! Le dinosaure dit au public abasourdi : « Il est temps que les humains arrêtent de chercher des excuses et commencent à apporter des changements pour faire face aux crises climatiques. C’était un appel clair aux négociateurs sur le climat pour qu’ils ne se contentent pas de parler, mais aussi de prêcher. On a beaucoup parlé, y compris récemment lors des réunions du QUAD, de l’Indo-Pacifique, du Sommet de l’Asie de l’Est, du G-20, etc.

Au cours de l’année 2018-19, le gouvernement indien a décidé de marquer le 5 juin, Journée mondiale de l’environnement de manière dramatique. Toutes les ambassades indiennes à l’étranger ont été invitées à organiser la plantation de 150 arbres pour marquer le 150e anniversaire de la naissance du Mahatma.

Le Mahatma était un écologiste même si à son époque le terme et les problèmes qui vont avec n’existaient pas. Avec sa prévoyance, il a pu visualiser que les choses allaient dans la mauvaise direction. Il ne voulait pas que l’Inde imite aveuglément l’Occident ; il a averti que si l’Inde le faisait, pour sa grande taille et sa population, les ressources de la terre ne seraient pas suffisantes. Il n’était pas opposé à l’industrie, mais il était contre l’industrialisation téméraire qui pollue le fleuve et l’air. Il prônait plutôt une vie basée sur la simplicité afin que d’autres puissent aussi vivre simplement. Il croyait que la terre pourvoyait aux besoins de tous, mais pas à la cupidité de tout le monde.

Les riches doivent non seulement restreindre leurs désirs, mais aussi utiliser leur richesse comme « confiance » pour les pauvres et l’utiliser pour le bien-être des pauvres, a déclaré Gandhi. Pour Gandhi, la pauvreté était le plus gros pollueur. Il faut donc éradiquer la pauvreté. La « tutelle » a été évoquée à la fois par le Premier ministre Modi et le président américain Biden lors de leurs entretiens officiels à Washington le mois dernier. C’est ce concept de tutelle qui se reflète dans la demande d’un fonds climatique pour aider les pays pauvres à faire la transition vers des technologies respectueuses de l’environnement, afin qu’ils n’aient pas à payer pour la cupidité des riches qui a en premier lieu apporté la monde à un point de crise climatique.

Planter des arbres est l’une des solutions les plus simples et les plus faciles pour sauver l’environnement. Ce n’est pas la seule solution à la crise climatique, mais elle a également un rôle à jouer. Dans cet esprit, j’ai contacté le gouvernement de la République tchèque où j’étais ambassadeur, pour aider à mettre la vision de Gandhi en action sur le terrain. La proposition a été reçue par le gouvernement hôte avec le respect qui lui est dû. Après quelques délibérations internes, j’ai été informé par le vice-ministre tchèque lors d’une réunion personnelle qu’il y avait un problème technique : le mois de juin n’était pas la saison de plantation d’arbres et en raison de la chaleur, les plantes mourraient. Je pense que personne à New Delhi n’avait anticipé cet aspect.

Cependant, mon hôte m’a dit, conformément aux sentiments de l’Inde, qu’ils marqueraient certainement l’événement avec la plantation symbolique d’un arbre dans les locaux de l’ambassade, et les 149 autres arbres à une date plus tard dans l’année, lorsque la saison était bonne. Je l’ai immédiatement transmis au ministère indien des Affaires étrangères. Nous avons été gratifiés de la présence du vice-ministre de l’Environnement Vladislav Smrz qui est arrivé avec ses collègues du ministère le 5 juin 2019 pour faire l’honneur de planter un arbrisseau et dédier la Journée mondiale de l’environnement au Mahatma.

Le ministère tchèque de l’Environnement, bien sûr, m’a gardé dans un suspense humoristique quant à l’endroit et à la date de plantation des 149 autres arbres. Entre-temps, j’avais mobilisé les communautés étudiantes indiennes dans diverses universités, y compris l’Université d’agriculture de Prague et l’Université de Pardubice pour honorer de la même manière Bapu@150 en plantant des arbres dans leurs locaux. Ils l’ont fait en ma présence.

En temps voulu, autour d’un thé au ministère de l’Environnement, mon hôte a confirmé la bonne nouvelle qu’un endroit convenable avait été aperçu dans un village pittoresque à environ 2 heures de Prague. Il avait été décidé que 149 jeunes arbres fruitiers seraient plantés pour créer un verger dédié au Mahatma. Une plaque serait également disposée pour marquer le site pour la postérité. Ce n’était que de la musique à mes oreilles.

J’ai proposé de couvrir au moins le coût des arbres, puisque la demande était la nôtre, mais mes protestations ont été écartées.

J’ai été informé que la plantation d’arbres se ferait le 2 octobre 2021, date de naissance du Mahatma. J’étais ravi.

J’ai également été informé que le Premier ministre M. Andrej Babis lui-même honorerait l’occasion. J’allais m’évanouir ! J’ai croisé les doigts car il y a beaucoup de demandes sur le temps des chefs de gouvernement, mais alors M. Andrej Babis est spécial. Et un ami spécial de l’Inde.

Peu de temps après mon arrivée à Prague en juillet 2018, et en préparation de la prochaine visite d’État du président indien, le Premier ministre Babis m’avait chaleureusement reçu avec un bouquet, une tendance qui s’est poursuivie jusqu’au jour de mon départ. Il m’a entendu, sans aide, et a été généreux de son temps. Il a donné entière satisfaction à l’éminent visiteur indien lors de la visite d’État de septembre 2018. Prague est restée l’une des meilleures visites à l’étranger du président indien, non seulement pour le lieu et les dispositions, mais aussi pour le « colle politique », donc C’est ce que m’ont dit les principaux collaborateurs du président indien.

Pour la première fois dans les annales des relations indo-tchèques, le Premier ministre Babis m’a reçu pour fêter Diwali avec lui et son équipe au majestueux bureau du Premier ministre au bord de la célèbre rivière Vltava.

PM Babis a très gracieusement accepté ma proposition de visiter l’Inde et pour laquelle PM Modi a envoyé une lettre d’invitation personnelle. Les deux dirigeants ont eu une bonne réunion lors du Sommet économique dynamique du Gujarat de janvier 2019, auquel la République tchèque a participé en tant que « pays partenaire ». Le Premier ministre tchèque s’est également rendu à Aurangabad, où l’automobile tchèque Skoda a réalisé un investissement d’un milliard de dollars. Inde Les relations tchèques se sont améliorées.

En octobre, l’automne battait son plein. Il y avait du vent et des courants d’air et particulièrement sur le site qui a été préparé pour la plantation. J’avais invité des étudiants indiens des universités voisines à se joindre à nous. Ils ont sauté des cours pour le faire. Des Shamianas ont été installés sur le terrain pour la partie formelle de la cérémonie. L’enceinte VIP comprenait des bannières de « l’Europe raisonnable », qui était le thème central de la présidence tchèque du V4 d’un an en 2019-2020. V4 est le groupe de Visegrad de 4 pays d’Europe centrale, à savoir la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne.

C’est au village pittoresque de Vysker que le terrain avait été préparé pour la plantation. Vysker est un village et une municipalité du district de Semily dans la région de Liberec en République tchèque. A deux heures de route de Prague, c’est une escapade idéale et tranquille, parsemée de flore, faune, châteaux, paradis rocheux etc.

A l’heure convenue, PM Babis arriva. La presse nationale a suivi. La République tchèque fait partie des pays les plus propres et les plus sûrs du monde. Il a des forêts abondantes, une couverture verte, des plans d’eau et des rivières. Mais chaque pays a ses défis. Les défis environnementaux tchèques découlent de la pollution de l’air, de l’eau et des sols causée par l’industrie, l’exploitation minière et l’agriculture.

Une fois les discours officiels terminés, PM Babis s’est dirigé vers le terrain et, à ma bonne surprise, a ramassé la pelle, m’en a donné une aussi et a commencé à planter, l’un après l’autre, de ses propres mains. Le ministre de l’Environnement Richard Brabec et d’autres fonctionnaires présents l’ont également fait. La plaque sur laquelle était inscrite la signification de l’événement complétait le tableau. Gandhi était immortalisé. Je n’avais pas de mots pour remercier mes hôtes.

Les préoccupations de Gandhi ne se limitaient pas aux êtres humains mais à tous les êtres, à l’unité de la vie. Dans cet esprit, le Gouvernement tchèque s’est fixé pour objectif de planter dix millions d’arbres, un par personne dans le pays, pour préserver l’équilibre de la vie. Il m’est arrivé de m’égarer dans ce schéma qui a fait du projet de plantation de 150 arbres pour Bapu@150 une partie du plan environnemental national tchèque.

(L’auteur est un ancien ambassadeur de l’Inde en République tchèque. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

