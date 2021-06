Préservez l’eau : une technologie moderne pour aider à économiser l’eau

in

C’est une innovation intelligente tout droit sortie des laboratoires. Les étudiants de l’Institut national de technologie d’Andhra Pradesh (NIT-AP) ont développé un « microcontrôleur monté en Wi-Fi » qui peut intégrer des capteurs pour une collecte intelligente de l’eau de pluie. Ce système peut automatiser le processus de stockage de l’eau, la réduction des maladies d’origine hydrique et un stockage efficace. Les étudiants de l’équipe LinkLer visent à remédier à la pénurie d’eau dans les villes indiennes en déployant des technologies de niche telles que l’Internet des objets et l’apprentissage automatique. L’équipe a développé une pile logicielle de bout en bout qui fournit une interface simple pour gérer et contrôler les ressources en eau internes.

Le système est une solution technologique de bout en bout pour la mauvaise gestion de l’eau dans les villes. Le système a été développé par des étudiants de diverses disciplines, ce qui en fait une solution robuste, efficace et rentable. Le système est personnalisable en fonction de la demande d’un ménage ou d’une entité.

Les aspects uniques du système développé par Team LinkLer comprennent : L’automatisation des processus et le contrôle autonome Analyse des données Couverture d’applications Web Apprentissage automatique pour la réponse à la demande et l’intégration d’API La fonctionnalité de stockage en surplus

Le système surveille les eaux usées et les systèmes d’approvisionnement tels que les précipitations enregistrées, l’eau restant dans le réservoir de stockage, l’indice de qualité de l’eau et l’approvisionnement en eau dans une zone donnée. Les étudiants du NIT-AP ont également conçu un réservoir de stockage souterrain avec un matériau capable de retenir l’eau sur le long terme et son processus de traitement étant surveillé sur un système IoT à rétroaction.

Ce projet est venu du ‘Open Innovation Lab’ d’APJ Abdul Kalam au NIT Andhra Pradesh. L’équipe LinkLer, qui a remporté le « Concours de conception du défi de l’innovation en Inde » (IICDC) organisé par Texas Instruments et le département des sciences et technologies (DST), basé aux États-Unis, suit actuellement le « programme technique NSRCEL » de l’Indian Institute of Management de Bangalore pour piloter le produit au marché.

