Président aurait menti sur la crise frontalière ⋆ 10z virale

Le président Joe Biden tient sa première conférence de presse officielle dans la salle Est de la Maison Blanche, le 25 mars 2021 (Crédit: Leah Millis / .)

Le président a menti effrontément à propos de la crise frontalière.

Reporters ne sont pas dans la pratique, évidemment, d’être particulièrement difficile le président Biden. Mais lors de sa première conférence de presse en tant que président de cette après-midi, Cecilia Vega de ABC Nouvelles lui poliment clouée au mur sur un échec clé de sa politique frontalière.

Elle a raconté une histoire touchante de rencontrer un garçon de neuf ans à la frontière qui avait marché aux États-Unis du Honduras, et a dit que quand elle a appelé la mère de l’enfant, la femme a expliqué qu’elle lui avait envoyé aux États-Unis parce qu’elle croyait que Biden le laisserait entrer dans le pays.

Ceci, bien sûr, est exactement la raison pour laquelle il y a eu une montée subite à la frontière. Biden a créé une exemption au titre 42 – l’autorité de santé publique que le président Trump avait utilisée pour refouler les migrants pendant la pandémie – en particulier pour les mineurs, et on peut prévoir qu’il y a eu une flambée de mineurs.

En éludant cette réalité tout au long de la conférence de presse, M. Biden a eu recours à une brume de fausses déclarations, et exposée par inadvertance l’absurdité de sa propre politique.

En réponse à Vega, il faisait écho à une distorsion souvent fait par le secrétaire Homeland Security Alejandro Mayorkas et a déclaré que Trump avait déversé des enfants dans le désert mexicain. Sauf Biden a la charge encore plus criardes en alléguant que Trump avait laissé les enfants meurent de faim à la mort.

C’est une accusation honteuse et stupide. L’administration Trump a renvoyé directement les migrants dans leur pays d’origine ou les a remis aux autorités mexicaines pour qu’elles fassent de même. Personne n’a été poussé dans le désert.

Aussi, en réponse à Vega, il a dit que le garçon de neuf ans devrait être rendu à sa mère au Honduras. Mais c’était précisément la politique de Trump que Biden a renversée et qu’elle décrit maintenant à tort comme inhumaine. En vertu de la politique de Biden, que neuf ans est probablement dans un centre de détention HHS et ne seront pas retournés chez eux, au lieu placé le plus proche parent qui se trouve aux États-Unis.

Si Biden veut commencer à renvoyer les mineurs dans leurs familles chez eux, un objectif louable, il pourrait le faire immédiatement – tout ce qu’il faut, c’est s’inverser au titre 42.

Le reste des déclarations de Biden sur la frontière n’étaient pas plus précise ou sensible.

Il a dit que les unités familiales sont toutes refoulées à la frontière. Tout d’abord, nous savons que ce n’est pas vrai. Les rapports suggèrent que la plupart des unités familiales arrivent maintenant aux États-Unis. En second lieu, on ne sait pas pourquoi cette politique déclaré de retour des unités familiales ne serait pas, selon les termes de Biden, être tout aussi immoral que le retour des mineurs.

Il a dit que la raison pour laquelle les unités familiales encore plus ne sont pas retournés est que le Mexique ne peut pas prendre plus d’entre eux. Encore une fois, s’il est correct d’envoyer les migrants de retour au Mexique, il n’a pas de sens que Biden a pris fin le programme « Rester au Mexique » Trump, qui avait des demandeurs d’asile en attente au Mexique alors que leurs demandes d’asile ont été adjugés aux États-Unis.

Biden a déclaré que les politiques de Trump n’a eu aucun effet à la frontière. Ceci est manifestement faux. Trump avait pris le contrôle de la frontière avant le début de la pandémie.

Il a blâmé Trump pour réduire les refuges pour les migrants, une charge vraiment absurde. Trump fermé que les installations de montée subite mis en place pendant la crise de 2018-2019 parce qu’ils ne sont plus nécessaires, et, en plus, les démocrates agités pour fermer ces installations.

Dans l’ensemble, M. Biden n’a donné aucune indication qu’il comprend comment il a attisé la crise actuelle ou qu’il sait comment y faire face. Il mettait l’accent sur l’amélioration du traitement des migrants qui viennent, plutôt que de les convaincre de rester à la maison. Cela signifie inévitablement plus de familles en Amérique centrale qui décident d’envoyer leurs enfants sur le voyage hersage du Nord, que Biden veut le reconnaître ou non.

