Président Biden, auriez-vous besoin d’un passeport vaccinal pour voter? ⋆ 10z viral

Le président Joe Biden a annoncé son intention de créer et de promulguer un «passeport vaccinal» dystopique, un code scannable qui peut prouver si un Américain a été vacciné pour déterminer son accès aux espaces publics et privés.

L’idée de devoir publier ses antécédents médicaux afin de s’engager librement dans la société a laissé les conservateurs horrifiés, mais elle est adoptée par beaucoup de gauche. Hypocritement, le président s’est opposé à une forme d’identification beaucoup moins invasive il y a quelques mois à peine: l’identification des électeurs.

Le président Biden a signé deux décrets qui semblent se contredire sur l’exigence d’une pièce d’identité pour s’engager dans la vie publique. L’un des nombreux décrets exécutifs de Biden de fin janvier a exhorté les agences gouvernementales à «évaluer la faisabilité» de développer un moyen de documenter l’historique de vaccination des gens.

Le 7 mars, Biden a signé une ordonnance qui prône une fois de plus un refus de divulguer des facettes de son identité, cette fois dans l’isoloir. Le «décret sur la promotion de l’accès au vote» décrit l’exigence d’une pièce d’identité avec photo pour voter comme une «politique discriminatoire» à l’encontre des «électeurs noirs et autres électeurs de couleur».

Le président a également qualifié les lois d’identification des électeurs de preuve de «haine» et a comparé les restrictions à Jim Crow. Quatre-vingt-quatre pour cent des Américains détiennent un permis de conduire, selon les données de la Federal Highway Administration, un taux qui augmente chaque année. Alors que certains comtés et villes ont des taux inférieurs de conducteurs titulaires d’un permis parmi les membres noirs de la population, il n’est pas nécessaire de passer un examen de conduite pour obtenir une pièce d’identité officielle avec photo délivrée par l’État.

En ignorant le fait qu’une pièce d’identité avec photo est nécessaire pour ouvrir un compte bancaire, s’enregistrer dans les hôtels, conduire une voiture et acheter de l’alcool ou des médicaments contre le rhume, il est étonnamment facile d’obtenir une pièce d’identité avec photo délivrée par l’État auprès du DMV. Dans le New Jersey, il suffit d’une pièce d’identité de base et de 24 $. Ces cartes ne révèlent rien de plus que le nom, l’âge, l’adresse et l’apparence, prouvant aux bureaux de vote que l’individu vit dans le district et qu’il prétend être.

Les passeports de vaccins forcés peuvent faire l’objet d’accusations d’effets discriminatoires, en raison de leur forme probable en tant qu’application pour smartphone. Selon le Pew Research Center, 81% des Américains ont des smartphones en 2019, laissant plus de 60 millions d’Américains sans accès à cette preuve de vaccination potentiellement requise. Plus d’Américains ont un permis de conduire que de smartphones.

Bien que la différence se situe à quelques points de pourcentage, les femmes et les personnes de couleur utilisent les smartphones à des taux inférieurs à ceux des hommes blancs. Sans surprise, les niveaux de revenu et d’éducation étaient les principaux facteurs permettant de savoir si un Américain possédait un smartphone.

Si le coronavirus justifie toujours des verrouillages dans deux ans, l’administration Biden aurait-elle besoin de passeports vaccinaux mais pas de pièces d’identité avec photo pour voter? Pour ma part, je préfère de loin prouver qui je suis plutôt que de divulguer mes antécédents médicaux pour voter.

Le passeport vaccinal est une effrayante invasion de la vie privée médicale, permettant au gouvernement et aux entreprises travaillant avec l’administration de forcer les Américains à révéler des parties de leurs antécédents médicaux afin de se lancer dans des entreprises comme les restaurants, les magasins et les théâtres.

Beaucoup craignent à juste titre que ces passeports ne s’arrêtent pas aux vaccins COVID, le gouvernement exigeant qu’une quantité croissante d’informations personnelles soit diffusée de force via des applications. Pourtant, l’administration Biden est beaucoup plus soucieuse de protéger les futurs électeurs d’une pièce d’identité avec photo simple et facile d’accès que la confidentialité des antécédents médicaux des Américains.

Paulina Enck est stagiaire au Federalist et actuellement étudiante à l’Université de Georgetown à la School of Foreign Service. Suivez-la sur Twitter à @itspaulinaenck