PRÉSIDENT BIDEN—JOUR313 | Sound & Fury quotidiens

PRÉSIDENT JOE BIDEN

Président Biden : « Si vous avez 18 ans ou plus et que vous avez été complètement vacciné avant le 1er juin, allez faire le rappel aujourd’hui. » – Kyle Griffin (@kylegriffin1) 29 novembre 2021

Président Biden : « Jeudi, je proposerai une stratégie détaillée décrivant comment nous allons lutter contre COVID cet hiver – pas avec des fermetures ou des blocages, mais avec des vaccinations, des rappels, des tests plus répandus. » – Kyle Griffin (@kylegriffin1) 29 novembre 2021

Président Biden : « Veuillez porter votre masque lorsque vous êtes à l’intérieur, dans les lieux publics autour d’autres personnes. Il vous protège. Il protège ceux qui vous entourent. – Kyle Griffin (@kylegriffin1) 29 novembre 2021

Le président Biden rencontrera cet après-midi les PDG de grands détaillants, d’épiciers et d’entreprises de produits de consommation pour envoyer ce message, selon la Maison Blanche : Les produits seront sur les étagères pour les achats des Fêtes. https://t.co/SUta0tkjKU – Kyle Griffin (@kylegriffin1) 29 novembre 2021

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE & STEVE BANNON

Le ministère de la Justice accuse l’équipe de défense de Steve Bannon d’avoir déposé des plaintes juridiques « frivoles » : « Les affirmations trompeuses de la défense, le défaut de conférer… et les déclarations extrajudiciaires montrent clairement le véritable objectif de la défense : abuser de la découverte criminelle. » https://t.co/ZdmsxtDzNW – Kyle Griffin (@kylegriffin1) 29 novembre 2021

JAN. 6 COMITÉ SÉLECTIONNÉ

Le comité restreint du 6 janvier décidera probablement cette semaine s’il convient d’outrager l’ex-chef d’état-major de Trump, Mark Meadows, pour ne pas avoir comparu devant le panel, a déclaré le représentant Adam Schiff à CNN. – Kyle Griffin (@kylegriffin1) 29 novembre 2021

DR. FAUCI

Dr Fauci sur les critiques des républicains à CBS : « Ils critiquent vraiment la science, parce que je représente la science. C’est dangereux. Pour moi, c’est plus dangereux que les frondes et les flèches qui me sont lancées… Je vais sauver des vies et ils vont mentir. – Kyle Griffin (@kylegriffin1) 29 novembre 2021

Le Dr Fauci a déclaré à NBC qu’Omicron « est un appel de clairon … pour dire: » Mettons de côté toutes ces différences que nous avons et disons, si vous n’êtes pas vacciné, faites-vous vacciner « . Si vous êtes complètement vacciné, faites-vous booster et faites vacciner également les enfants. » « Nous avons maintenant le temps. » – Kyle Griffin (@kylegriffin1) 29 novembre 2021

DR. FAUCI & TED CRUZ

Le Dr Fauci rit lorsque CBS l’interroge sur le commentaire de Ted Cruz selon lequel il devrait être poursuivi : « Je dois en rire. devrais-je être poursuivi? Que s’est-il passé le 6 janvier, sénateur ? » – Kyle Griffin (@kylegriffin1) 29 novembre 2021

RÉP. RÉPUBLICAINE ADAM KINZINGER

Le représentant Adam Kinzinger à propos de Kevin McCarthy : « Des gens comme Marjorie Taylor Greene, avec des tweets fous et des choses folles qu’elle dit, ont une emprise sur la base et peuvent menacer son pouvoir. Alors, il le serre dans ses bras…. Il serre la mouffette dans ses bras, tu vas te faire asperger, mais c’est sa décision. @MSNBC – Kyle Griffin (@kylegriffin1) 29 novembre 2021

DR. FRANCIS COLLINS

« Nous allons obtenir de meilleures informations à ce sujet », a déclaré à CNN le Dr Francis Collins, directeur des National Institutes of Health, à propos de la variante Omicron. « Il n’y a aucune raison de paniquer. Mais c’est une excellente raison d’aller se faire booster. – Kyle Griffin (@kylegriffin1) 29 novembre 2021

REPRÉSENTANT. ILHAN OMAR & BOEBERT

La représentante Ilhan Omar lors de son appel à Boebert : « Au lieu de s’excuser pour ses commentaires islamophobes et ses mensonges fabriqués, la représentante Boebert a refusé de reconnaître publiquement ses commentaires blessants et dangereux. Au lieu de cela, elle a doublé sa rhétorique et j’ai décidé de mettre fin à l’appel improductif. – Kyle Griffin (@kylegriffin1) 29 novembre 2021

RÉPUBLICAINS & ANTI VAXXERS

Les responsables républicains courtisent les anti-vaccins : Les républicains de Floride, de l’Iowa, du Kansas et du Tennessee utilisent les allocations de chômage pour fidéliser les Américains non vaccinés et saper les mandats du président Biden qui sont conçus pour sauver des vies.https://t.co/cbFRWGaPsY – Kyle Griffin (@kylegriffin1) 29 novembre 2021

GÉORGIE

La principale raison pour laquelle les responsables électoraux de Géorgie ont rejeté les demandes de vote par correspondance cet automne était qu’elles avaient été soumises trop près du jour du scrutin, ce qui manquait à la date limite imposée par les nouvelles restrictions de vote des républicains de l’État. https://t.co/51ZmxQLRIC – Kyle Griffin (@kylegriffin1) 29 novembre 2021

