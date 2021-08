Président de Barcelone : garder Messi était un investissement « risqué »

L’argent est venu entre Barcelone et Lionel Messi.

Barcelone a déclaré que le joueur voulait rester. Le club voulait la même chose.

Ils ont même serré la main sur un accord.

Mais finalement, la situation financière désastreuse du club l’a rendu impossible.

Laisser Messi partir était le seul moyen de sauver le club, et juste comme ça, l’ère de Messi à Barcelone a pris fin.

Le président Joan Laporta a déclaré vendredi que garder la star argentine serait risqué et que même le plus grand joueur du monde ne valait pas la peine de compromettre l’avenir du club.

“Nous pensons que Barcelone est avant tout”, a déclaré Laporta. “Le club a plus de 100 ans et est au-dessus de tout le monde, même au-dessus du meilleur joueur du monde. Le club dépasse les joueurs, les entraîneurs, les présidents.”

Laporta a pris la parole un jour après que le club a annoncé la fin des négociations avec Messi.

Laporta a blâmé l’administration précédente de Barcelone pour la situation financière désastreuse du club, ce qui l’a empêché d’intégrer le nouveau contrat de Messi dans les règles de fair-play de la ligue espagnole.

Il a dit qu’il espérait que la ligue aurait été plus flexible avec ses règles, mais a compris qu’elle ne pouvait pas faire d’exception même si cela signifiait perdre Messi.

“Il y a des raisons objectives concernant la situation économique du club et un investissement de ce volume avec le contrat de Messi était risqué”, a déclaré Laporta. “Nous voulions assumer ces risques, mais lorsque nous avons réalisé la situation réelle du club après l’audit, cela signifiait que nous aurions mis le club en grand risque.”

Il a déclaré que Messi et le club avaient tout fait pour que le contrat fonctionne, mais que cela n’était pas possible sans nuire aux finances de Barcelone. Le premier accord rejeté par la ligue était un contrat de deux ans payable en cinq ans, et le second était un contrat de cinq ans.

“Il arrive un moment où vous devez dire” assez “. Vous devez analyser rigoureusement avec la tête froide et regarder les chiffres”, a déclaré Laporta. “Et dans la ligue espagnole, nous devons respecter les règles. Nous pensons qu’elles pourraient être plus flexibles, mais ce n’est pas une excuse, nous connaissions le règlement. Nous ne pouvions pas le respecter à cause de l’héritage que nous avions.”

Laporta a déclaré que les pertes de Barcelone avaient doublé, passant d’environ 200 millions d’euros (235 millions de dollars) à 400 millions d’euros (475 millions de dollars). La dette du club s’élevait récemment à plus d’un milliard d’euros (1,2 milliard de dollars), et ce n’était pas seulement à cause de la pandémie de coronavirus.

“Il n’y a pas de marge après une situation calamiteuse qui était entièrement imputable au précédent conseil d’administration”, a-t-il déclaré.

L’ancien président Josep Bartomeu a démissionné l’année dernière avec son conseil d’administration au milieu de ses retombées avec Messi et des difficultés financières du club.

La ligue espagnole est fière d’avoir certains des contrôles économiques les plus stricts pour les clubs en Europe, les empêchant de dépenser trop et de s’endetter lourdement. Avec ces contrôles, il a pu créer une ligue beaucoup plus stable et plus forte au cours des dernières années.

Le plafond salarial de Barcelone, qui est à peu près proportionnel à 70% des revenus d’un club, devrait être encore réduit cette saison. Laporta a déclaré que pour chaque 25 millions que le club dépense pour un joueur, il doit représenter 100 millions d’espace de plafond, ce qui “n’est pas un processus facile”. Il a déclaré que le club était déjà à sa limite sans le contrat Messi.

Laporta a déclaré qu’un nouveau financement récemment obtenu par la ligue d’une valeur de 2,7 milliards d’euros (3,2 milliards de dollars) aurait aidé, mais le club était contre l’accord car cela aurait nui aux revenus des droits de diffusion de l’équipe pour les 50 prochaines années.

“Nous n’allons pas augmenter notre plafond de salaire en vendant nos droits audiovisuels pour les 50 prochaines années”, a déclaré Laporta. “Cette décision aurait été risquée.”

Le président de la Ligue Javier Tebas a contesté l’argument de Laporta et a laissé entendre que le nouveau financement, qui est également opposé par le Real Madrid et doit encore être approuvé par la majorité des clubs, serait une solution pour garder Messi au club. Il a déclaré que Laporta avait été initialement en faveur de l’accord, mais a soudainement changé d’avis.

Messi part après avoir mené Barcelone dans ses années les plus glorieuses. Il a aidé le club à remporter 35 titres, dont la Ligue des champions à quatre reprises, le championnat d’Espagne à 10 reprises, la Copa del Rey à sept reprises et la Supercoupe d’Espagne à huit reprises.

“J’essaye toujours de tout assimiler en sachant déjà à quel point ce sera difficile”, a déclaré le milieu de terrain Sergio Busquets sur Instagram. “Je ne peux que vous remercier pour ce que vous avez fait pour le club. Vous êtes arrivé enfant et partez en tant que meilleur joueur de l’histoire, après avoir fait grandir ce club à la hauteur qu’il mérite.”

Messi, 34 ans, n’avait encore fait aucune déclaration publique et il n’y avait pas de nouvelles immédiates sur son avenir. Le Paris Saint-Germain était considéré comme le favori pour le signer après que l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, ait pratiquement exclu la possibilité d’ajouter Messi à son équipe.

“Leo voulait rester, alors il n’est pas content”, a déclaré Laporta. “Nous voulions tous qu’il reste. Mais pour lui en ce moment, c’est une situation dans laquelle il doit affronter la réalité. C’est une réalité qui ne peut pas être changée. Je lui souhaite le meilleur où qu’il aille.”