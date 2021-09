Président de la SEC, interview de Gary Gensler hier sur les crypto-monnaies

Hier, Gary Gensler (le président de la SEC) a accordé une interview au Washington Post sur les crypto-monnaies.

La transcription est disponible sur [https://www.washingtonpost.com/washington-post-live/2021/09/21/transcript-path-forward-cryptocurrency-with-gary-gensler/](https://www.washingtonpost.com/washington-post-live/2021/09/21/transcript-path-forward-cryptocurrency-with-gary-gensler/)

Voici mes points à retenir de l’interview :

1. Gensler ne pense pas vraiment que le fiasco d’Evergrande aura un impact mondial. (Il n’a pas tout à fait dit cela, mais n’a certainement pas semblé très préoccupé par cela)

2. Le Conseil de surveillance de la comptabilité des entreprises publiques (PCAOB) est responsable de la surveillance des auditeurs des entreprises publiques. Dans le monde, les seules grandes juridictions qui n’autorisent pas cette surveillance sont la Chine et Hong Kong. Si elles ne se conforment pas dans les 3 ans, les 270 de ces (grandes !) entreprises ne pourront plus commercer aux États-Unis ! Cela deviendra très compliqué si cela conduit à l’interdiction des entreprises américaines en Chine dans une bataille du tac au tac. (c’est-à-dire plus d’Apple, Boing, Ford, GM, Tesla en Chine)

3. Gensler joue un rôle important pour réglementer complètement les échanges cryptographiques et les plateformes de prêt. Il déclare que ces plates-formes ont des centaines ou des milliers de **titres** négociés. Il inclut des jetons dans cette catégorie. (c’est assez juste je crois). Cependant, il inclut également les pièces stables comme des titres. Je ne sais pas comment il fait ce saut (étant donné que le [Howie Test](https://www.investopedia.com/terms/h/howey-test.asp) inclut spécifiquement l’exigence d’« attente raisonnable de bénéfices »), mais voilà. Son point de vue est que la capacité de prêter des pièces stables et de gagner des intérêts constitue un profit. C’est de la merde à mon avis. Il dit que “Ces pièces stables agissent presque comme des jetons de poker au casino en ce moment” et que la SEC bénéficiera “de la protection des investisseurs et des consommateurs, de la conformité fiscale, de la lutte contre le blanchiment d’argent et de la stabilité financière”.

Donc, plus de réglementation est à venir. La plupart des jetons seront classés comme des titres et les sociétés qui les ont promus aux États-Unis sans être enregistrées auprès de la SEC seront poursuivies.

Dieu merci, Bitcoin et Ether restent en sécurité pour le moment.

