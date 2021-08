Président de la SEC : la crypto-monnaie n’atteindra pas son potentiel si elle essaie de rester en dehors de nos lois

23 août 2021 10:58 UTC

| Mis à jour:

23 août 2021 à 10:58 UTC

Par Clark

Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, déclare que la crypto-monnaie veut être réglementée et qu’elle n’atteindra pas son potentiel “si elle essaie de rester en dehors de nos lois”.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a parlé de la réglementation des crypto-monnaies sur Fox Business jeudi. Soulignant que la SEC se spécialise dans la protection capitaliste, il a déclaré: “Nous sommes neutres concernant la technologie, le bitcoin et donc les différents jetons cryptographiques.” Cependant, le président a affirmé que la SEC n’est “pas neutre quant à la protection capitaliste”.

Il a ajouté que toutes les plates-formes fournissant des titres devraient être enregistrées auprès de la SEC, notant que des tonnes de prétendues plates-formes de financement décentralisé (defi) “ont en fait beaucoup de centralisation” et qu’elles doivent être obligées d’être enregistrées auprès de la SEC.

Gensler a dit :

“Cette [cryptocurrency] domaine ne progresse pas pour atteindre son potentiel s’il essaie de rester en dehors de nos lois.

Il a expliqué que ces lois englobent les lois sur le blanchiment, les lois sur la conformité fiscale et « ce dans quoi nous avons tendance à nous spécialiser à la SEC – la protection capitaliste ».

Le président de la SEC a qualifié la crypto-monnaie et le Bitcoin de « technologies innovantes ». Il a récemment mentionné que Satoshi “l’innovation de Nakamoto est réelle” et “elle a été et sera toujours un catalyseur d’amendement dans les domaines de la finance et de la trésorerie”.

Cependant, Gensler a mentionné à plusieurs reprises que les échanges cryptographiques aimeraient beaucoup de réglementation. Il a récemment déclaré à la législatrice Elizabeth Warren que de nombreuses autorités de l’Assemblée législative sont nécessaires pour administrer le secteur de la cryptographie, notant que dans sa lecture, “la priorité législative devrait se concentrer sur le commerce cryptographique, les prêts et les plateformes Defi”.

