Président de la SEC sur les crypto-monnaies: la protection des investisseurs doit être la priorité absolue

La question de la réglementation des crypto-monnaies est quelque chose que l’industrie des crypto-monnaies attend depuis longtemps. Malheureusement, jusqu’à présent, cela ne s’est jamais produit. Mais, la SEC américaine a maintenant un nouveau président, Gary Gensler, qui est très familier avec les crypto-monnaies car il est un professeur du MIT qui a enseigné diverses classes liées aux crypto-monnaies. Grâce à votre connaissance de l’industrie, les choses pourraient changer aux États-Unis au fil du temps.

Dans une récente interview avec CNBC, il a parlé des crypto-monnaies et des problèmes de leur réglementation.

Le problème de la régulation des crypto-monnaies

Selon lui, la question de la réglementation des crypto-monnaies n’est pas du tout facile. De nombreux «jetons cryptographiques», comme il a insisté pour les appeler, sont en fait des titres. Dans cet esprit, la SEC a été extrêmement occupée à traiter avec eux, comme ces projets prétendaient le contraire, et en tant que tels, ils sont restés non enregistrés et, pire encore, ils ont continuellement invité la communauté crypto à investir dans leurs jetons.

Cependant, il a admis que certains projets, tels que Bitcoin, sont des magasins numériques de valeur vraiment rares, mais très volatils. Cette volatilité est ce qui attire les investisseurs, pour la plupart. Sans oublier que les devises comme celles-ci ont une corrélation plus faible avec d’autres marchés, ce qui leur permet de fonctionner dans une classe d’actifs ininterrompue, sans influences extérieures.

Le problème est que tout cela rend également les crypto-monnaies trop imprévisibles, c’est pourquoi le marché a besoin de plus de protection pour les investisseurs. Étant donné que la SEC n’a pas de régime fédéral qui supervise les échanges cryptographiques, les régulateurs ne peuvent pas faire grand-chose pour protéger les investisseurs qui souhaitent échanger des devises sur les bourses.

Selon Gensler, il s’agit actuellement d’une énorme lacune dans le système et doit être comblée. La question est: qui peut et va s’y attaquer?

Gensler a déclaré que l’agence sœur de la SEC, la CFTC, avait une autorité limitée contre la fraude et la manipulation. Cependant, aucune autorité fédérale ne dirige le régime vers les échanges cryptographiques. En d’autres termes, ce n’est pas que l’industrie de la cryptographie ne puisse pas se réguler. Le problème, c’est qu’il n’y a pas d’organisme de réglementation qui ait ce pouvoir pour le moment.