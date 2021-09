Président de l’UEFA: “Perez dit que le Real Madrid a besoin de la Superleague et essaie ensuite de signer Mbappe pour 180 millions d’euros”

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, s’est entretenu avec le journal allemand Der Spiegel et a partagé ses réflexions sur le projet de Superleague, qui bénéficie toujours du soutien et de l’engagement du Real Madrid, de Barcelone et de la Juventus.

« Cela ne me dérangerait pas qu’ils [Real Madrid, Barcelona and Juventus] la gauche. C’est très drôle qu’ils veuillent créer une nouvelle compétition et en même temps qu’ils veuillent jouer la Ligue des champions cette saison. Ces trois clubs ont tout simplement des dirigeants incompétents. Ces gars [Florentino Perez, Joan Laporta and Andrea Agnelli] ont essayé de tuer le football », a déclaré Ceferin.

Étant la personne derrière tout le projet, le président du Real Madrid, Florentino Perez, a reçu des mots plus forts de Ceferin dans cette interview.

“Il critique l’UEFA et dit que le club ne peut survivre qu’avec une Super League et essaie ensuite de signer Kylian Mbappe pour 180 millions d’euros”, a ajouté le président de l’UEFA.

Comme vous pouvez le voir, les relations du Real Madrid avec l’UEFA devraient être assez tendues au cours des prochains mois et on peut en dire autant de Barcelone et de la Juventus. Ces trois clubs travaillent toujours pour que la Superleague se déroule comme prévu dans un proche avenir et Ceferin et le reste de l’UEFA feront sûrement de leur mieux pour empêcher que cela ne se produise.