Président de Moncler sur la construction d’une communauté – WWD

MILAN — Avant l’événement Mondogenius de Moncler aujourd’hui, Remo Ruffini n’a pas caché l’anticipation qu’il ressentait – ou la dose d’appréhension.

“C’est une autre évolution, j’ai toujours dit que Genius doit créer de nouvelles émotions, mais c’est un défi, chaque jour est une journée d’apprentissage”, a déclaré le président-directeur général de Moncler, qui présentera pour la première fois ses collections Genius. à travers une expérience numérique dans cinq villes – New York, Milan, Shanghai, Tokyo et Séoul – et à travers la vision de 11 designers, tous réunis sous un même spectacle, qui sera animé par Alicia Keys, 15 fois lauréate d’un Grammy Award.

La curiosité et les gestes audacieux de Ruffini, ainsi que des stratégies commerciales affinées, ont alimenté le succès et la croissance de Moncler, mais l’entrepreneur cherche toujours de nouvelles façons d’encourager le développement de la marque. Racontant comment il concevait Mondogenius, Ruffini a déclaré qu’il y a environ 18 mois, il avait ressenti le besoin de créer « ce festival de pollinisation croisée », plutôt que d’organiser des événements physiques comme il l’avait fait pour les trois éditions précédentes des présentations Genius. L’objectif est « d’engager différentes communautés à travers le monde de différentes manières ».

Il a reconnu que le choix des villes choisies pour Mondogenius était pertinent sur le plan commercial, mais que la priorité est d’atteindre « les micro-cultures » dans chacune.

Des emplacements physiques étaient nécessaires pour lancer et commencer à développer Moncler Genius, en créant un lieu pour une communauté, a-t-il expliqué, “mais maintenant, afin de créer une communauté forte de différentes cultures”, Ruffini a estimé que Mondogenius était une étape nécessaire. « Nous avons toujours été inclusifs, mais maintenant nous devons l’être encore plus et avec une approche différente. »

Auparavant, « l’événement physique aidait à communiquer sur la marque, et maintenant nous avons créé une plateforme », mettant en place des relations avec des multimarques numériques, des partenaires médias et des quotidiens. L’émission sera hébergée en direct via un microsite dédié (mondogenius.moncler.com), Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, Twitter, WeChat, Weibo et Douyin, ainsi qu’un réseau de partenaires Moncler Genius comprenant des e-commerçants et sites médiatiques.

Le produit reste la clé, bien sûr, a déclaré Ruffini, mais «nous devons encore créer une culture pour fasciner la communauté. Jusqu’à il y a quelques années, [brands] avait une relation directe avec les consommateurs, mais maintenant c’est l’inverse et il faut conquérir la communauté pour qu’elle participe à l’expérience de la marque, que ce soit physiquement en magasin ou numériquement.

Ruffini a déclaré que l’émission aiderait à “parler d’un nouveau monde et de notre monde, ce qui est important, mais l’objectif est de réussir à établir un dialogue avec différentes cultures et de parler dans une langue compréhensible par différentes cultures. C’est difficile mais nous essayons et je pense que nous avons un objectif unique dans cette industrie. Je suis heureux d’être dans ce monde mais je veux être unique dans ce monde. Nous ne sommes pas un énorme conglomérat, nous sommes une petite entreprise et l’unicité est une arme fondamentale dans tout projet.

En effet, il pense que la pollinisation croisée « commence à devenir une pierre angulaire fondamentale pour Genius ». Par exemple, il a dit que le designer Jonathan Anderson, l’un des designers Genius avec sa marque JW Anderson, a créé un court métrage avec le réalisateur Luca Guadagnino. « Le produit, interprété par le réalisateur, peut exprimer différentes émotions et toucher différentes cultures qui sont des micro-niches qui font de nous une marque », observe Ruffini.

À travers l’événement, Moncler dévoilera la prochaine liste de designers travaillant sur le projet Genius. Certains reviennent et incluent, en plus de JW Anderson, Veronica Leoni et Sergio Zambon pour Moncler 1952 Woman and Man, respectivement; Sandro Mandrino pour Moncler Grenoble ; Craig Green; Moncler 1017 par Alyx 9SM et Moncler Frgmt par Hiroshi Fujiwara.

Rejoindre cette année sont Hyke; les anges des palmiers ; Dingyun Zhang, et Monstre Doux.

Keys accueillera l’événement depuis Milan, qui inclura d’autres talents dont l’actrice et chanteuse Victoria Song en direct de Shanghai ; Solange de New York et Guadagnino de Milan, entre autres.

Ruffini a déclaré que Keys « a également subi une transformation comme nous l’avons fait. Elle a une voix incroyable, une stratégie forte et une vision très contemporaine, s’adressant aux jeunes générations.

Moncler Genius a été lancé pour la première fois en 2018 et Ruffini a commencé à le faire évoluer en mettant davantage l’accent sur les clients de la marque l’année dernière. Le dirigeant ne s’est jamais éloigné de son objectif de « créer des émotions et proposer de nouvelles idées », a commencé à explorer de nouveaux territoires et a lancé un nouveau produit avec la marque de bagages de luxe Rimowa.

Milan reste « fondamentale » pour la marque, décrite comme « l’une des villes avec le plus de potentiel » et qui « retrouve le niveau d’énergie qu’elle avait fin 2019 ». Il a également évoqué la pertinence croissante de l’Italie, qui “a gagné en crédibilité et peut devenir un leader en Europe, également à la lumière des changements sur la scène macro-politique en Allemagne et en France”, et il a salué la stature du Premier ministre Mario. Draghi, qui a déclaré plus tôt cette semaine qu’il visait une croissance du produit intérieur brut de 10 % en deux ans.

En fait, Moncler vient de dévoiler un vaisseau amiral tentaculaire de 6 804 pieds carrés dans la Galleria Vittorio Emanuele II de Milan.

« L’expérience physique reste très importante, c’est la première relation avec le consommateur », précise Ruffini.

À l’intérieur du nouveau magasin Moncler dans la Galleria Vittorio Emanuele II de Milan.

L’unité a été conçue par le studio d’architecture de référence de Moncler Gilles & Boissier, en préservant et en restaurant soigneusement les éléments décoratifs du bâtiment à étages – des plafonds en stuc aux feuilles d’or ornementales.

« J’en ai pris soin comme si c’était un enfant », a déclaré Ruffini à propos de l’attention portée au développement du magasin.

Et pour chatouiller les sens, Moncler a introduit le premier coin de bonbons dans le magasin, comprenant des bonbons des confiseurs artisanaux historiques de Turin, Stratta, qui remonte à 1836.

La boutique propose les collections homme, femme et enfant de Moncler, les vêtements de ski Moncler Grenoble et les dernières collaborations de Moncler Genius.