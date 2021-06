Président d’El Salvador : Pas d’impôt sur les plus-values ​​sur Bitcoin, résidence permanente pour les entrepreneurs en cryptographie

Il y a également eu un pic temporaire d’intérêt parmi les personnes vérifiant l’immobilier au Salvador après l’annonce du président dimanche. (Source : Twitter)

Quelques jours après avoir annoncé son intention de faire du Bitcoin une monnaie légale, le président du millénaire du pays d’Amérique centrale El Salvador, Nayib Bukele, a maintenant attaché des incitations à ceux qui vendent du Bitcoin dans le pays, contrairement aux restrictions dans de nombreux autres pays concernant l’adoption du roi de la crypto. Alors qu’El Salvador semble sur le point de devenir le premier pays souverain au monde à avoir Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du dollar américain, Bukele a ajouté au buzz lundi en tweetant qu’il n’y aurait pas d’impôt sur les plus-values ​​sur Bitcoin. Il a en outre offert une résidence permanente immédiate aux entrepreneurs en cryptographie.

1. Beau temps, plages de surf de classe mondiale, propriétés en bord de mer à vendre.

2. L’un des rares pays au monde sans impôt foncier.

3. Pas d’impôt sur les plus-values ​​pour le #Bitcoin, car ce sera une monnaie légale.

4. Résidence permanente immédiate pour les entrepreneurs en crypto. https://t.co/j3eugJQCMd — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) 6 juin 2021

«La décision d’El Salvador d’adopter la crypto est une grande nouvelle pour l’ensemble de l’écosystème de la crypto. L’inclusion financière est la philosophie derrière la cryptographie, et son introduction dans le système aidera les personnes non bancarisées dans les pays en développement comme El Salvador. Bien que cette nouvelle n’ait pas eu un impact gigantesque sur les prix du Bitcoin, elle aura un impact important à long terme. El Salvador a un PIB de 27 milliards de dollars, et comme de plus en plus de ses habitants adoptent la crypto, cela poussera plus de pays vers l’acceptation de la crypto. Nischal Shetty, PDG de WazirX et membre du Blockchain and Crypto Assets Council (BACC) établi sous l’égide de l’Internet and Mobile Association of India (IAMAI) a déclaré à Financial Express Online.

Bukele avait également tweeté lundi que le pays construirait une infrastructure satellite pour ses citoyens dans les zones rurales afin de se connecter à Internet et au réseau Bitcoin dans les endroits où la connectivité est mauvaise. Il avait également informé dimanche sur Twitter que le projet de loi pour faire du Bitcoin une monnaie légale est “presque prêt” à être envoyé au Congrès du pays. “Nous espérons que cette décision (de faire du Bitcoin la monnaie légale) ne sera qu’un début pour fournir un espace où certains des principaux innovateurs pourront réimaginer l’avenir de la finance, aidant potentiellement des milliards de personnes dans le monde”, avait tweeté Bukele.

Il y a également eu un pic temporaire d’intérêt parmi les personnes vérifiant l’immobilier au Salvador après l’annonce du président dimanche.

« Les pays devront inévitablement incorporer des crypto-monnaies et leur donner une forme de statut juridique, peut-être en tant que classe d’actifs ou propriété. Pour l’Inde, un pays qui veut dominer l’ère numérique et construire une économie de 5 000 milliards de dollars, les crypto-monnaies joueront un rôle important pour y parvenir en offrant des possibilités de génération de revenus, des opportunités d’emploi, etc. Il sera dans le meilleur intérêt de l’Inde de passer rapidement à la mise en œuvre de la réglementation sur la cryptographie », a déclaré Sharan Nair, directrice commerciale de CoinSwitch et membre, IAMAI-BACC, à Financial Express Online.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

