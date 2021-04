Président des Raptors: l’agent m’a poussé à être noir

Des images révèlent l’altercation du président des Raptors 1:45

. – Le président des Raptors de Toronto, Masai Ujiri, a déclaré que la raison pour laquelle il avait été bousculé par un agent des forces de l’ordre l’année dernière alors qu’il tentait de rejoindre ses champions de la NBA pour célébrer, c’est parce qu’il était noir.

«Il y a des gens, y compris ceux qui sont censés nous protéger, qui me verront toujours et seulement comme indigne d’un engagement respectueux. Et, il n’y a qu’une seule raison incontestable pour laquelle c’est le cas: parce que je suis noir. «

Dans les images de la caméra corporelle obtenues cette semaine par CNN, Ujiri tente d’accéder au terrain pour célébrer avec son équipe après la victoire décisive des Raptors dans le sixième match de la finale de la NBA contre les Golden Warriors State en 2019.

Alors qu’Ujiri met la main dans sa veste pour montrer toutes ses informations d’accès, le shérif adjoint Alan Strickland le pousse deux fois, l’attrape par le costume et lui dit de «reculer». Ujiri repousse alors l’agent.

Une autre vidéo montre les deux hommes séparés, avant qu’Ujiri ne soit autorisé à entrer sur le terrain.

« La vidéo montre malheureusement à quel point j’ai été horriblement traitée par un agent des forces de l’ordre l’année dernière au milieu de mon équipe, les Raptors de Toronto, remportant leur premier titre », a déclaré Ujiri dans un communiqué publié jeudi.

Il a ajouté: « Ce fut un moment de réussite passionnant pour notre organisation, pour nos joueurs, pour notre ville, pour notre pays et pour moi personnellement, compte tenu de ma longue carrière en NBA. »

Le cabinet d’avocats représentant l’agent Strickland n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNN.

Strickland avait intenté une action en justice en février contre Ujiri, alléguant qu’il avait « subi et continuera de subir des dommages physiques, mentaux, émotionnels et financiers » à la suite de l’incident.

La poursuite allègue que le policier a subi des blessures à la tête, à la mâchoire, au menton et aux dents à la suite de l’altercation. Il allègue qu’Ujiri l’a frappé au visage et à la poitrine avec les deux poings.

Cependant, les images de la caméra corporelle soulèvent également des questions sur l’affirmation de Strickland selon laquelle Ujiri était l’agresseur dans l’échange.

Les images sont incluses dans le cadre d’une demande reconventionnelle déposée mardi par Ujiri devant le tribunal de district des États-Unis à Oakland, en Californie.

Ujiri allègue dans le procès que Strickland est en train de commettre une fraude, alléguant que des images de caméra corporelle nouvellement publiées montrent que Strickland a utilisé une force excessive.

Dans sa déclaration, Ujiri dit que la seule raison pour laquelle il reçoit maintenant justice pour cet incident est à cause de son statut de président d’une équipe de la NBA.

«Ce qui m’attriste le plus dans cette épreuve, c’est que la seule raison pour laquelle je reçois la justice que je mérite en ce moment est à cause de mon succès. En tant que président d’une équipe de la NBA, j’avais accès à des ressources qui m’assuraient que je pouvais exiger et me battre pour ma justice.

Beaucoup de mes frères et sœurs n’ont pas eu, n’ont pas et n’auront pas le même accès aux ressources qui ont assuré ma justice. Et c’est la raison de «Black Lives Matter».

Et c’est pourquoi il est important que nous continuions tous à exiger justice. Justice pour George. Justice pour Breonna. Justice pour Elijah. Justice pour trop de vies noires qui comptaient. Et la justice pour les Noirs du monde entier, qui ont besoin de notre voix et de notre compassion pour sauver leur vie.

Le bureau du shérif du comté d’Alameda n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNN sur la déclaration d’Ujiri jeudi.

« Nous soutenons à 100% la déclaration originale qui a été publiée selon laquelle M. Ujiri est l’agresseur dans cet incident … ne vous précipitez pas pour juger sur la base de ce que disent les avocats », a déclaré le bureau du shérif du comté d’Alameda à CP24 après la libération du corps. images de la caméra plus tôt cette semaine.

Plus tôt cette semaine, le bureau du shérif a déclaré à CNN que l’affaire était civile et que toute question devrait être renvoyée à l’équipe juridique de Strickland.

L’année dernière, le bureau du procureur du district d’Alameda a déclaré qu’Ujiri ne ferait pas l’objet de poursuites pénales.

Jonathan Hawkins a contribué à ce rapport.