Président du PSG : “Mbappé va rester, on ne le vendra jamais”

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a mis fin aux rumeurs suggérant que l’attaquant Kylian Mbappe serait en route pour le Real Madrid cet été ou le prochain, à l’expiration de son contrat avec le club français.

« Je serai clair. Mbappé va rester à Paris. Nous ne vendrons jamais je suis et il ne partira jamais en transfert gratuit. Mbappe a tout ce dont il a besoin à Paris”, a-t-il déclaré à L’Equipe.

Al-Khelaifi espère sûrement voir Mbappe signer une prolongation de contrat avec le PSG assez bientôt, étant donné qu’il pourrait quitter le club en tant qu’agent libre en 2022 s’il ne le faisait pas.

« Tout ce que je peux dire, c’est que les choses vont bien et j’espère que nous pourrons parvenir à un accord. C’est Paris, c’est son pays. Il a une mission, non seulement de jouer au football, mais de promouvoir la Ligue 1, son pays et sa capitale”, a-t-il ajouté.

Les rumeurs dans les médias espagnols disent que le Real Madrid est confiant quant à ses chances de signer Mbappe cette année, mais l’accord aurait finalement besoin de l’approbation du PSG. Si Mbappe continue de rejeter leurs offres de prolongation de contrat, il pourrait rejoindre Madrid en tant qu’agent libre dans seulement 12 mois, afin que Madrid ait un effet de levier si l’attaquant ne signe pas de prolongation de contrat.