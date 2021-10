Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

Dans l’épisode d’aujourd’hui, NLW fait un bref exposé, couvrant :

Le président de la CFTC plaide pour plus de pouvoir pour réglementer la cryptoCommentaires du président de la FDIC disant que les banques doivent être autorisées à participer aux marchés de la cryptoLes derniers efforts de la CBDC en Europe et au NigériaBakkt se connecte à MastercardUn résumé de l’actualité de l’ETF bitcoinRobinhood a gravement baissé les revenus de la crypto pour le troisième trimestre

