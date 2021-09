Présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde : “Les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies, point final”

Pour Éditeur quotidienBitcoin

La présidente de la BCE Christine Lagarde insiste sur le fait que les crypto-monnaies ne sont pas des devises et les considère comme hautement spéculatives et suspectes

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a longtemps été assez critique à l’égard des crypto-monnaies. Ayer, en una nueva entrevista, esta vez con el cofundador de Carlyle Group, David Rubenstein, vuelve a reiterar que para ella las criptomonedas no son monedas, y agrega que son “altamente especulativas, sospechosas ocasionalmente y de alta intensidad en términos de consumo de énergie”. Il a également discuté de la nécessité d’une réglementation des pièces stables et des monnaies numériques de la banque centrale (CBDC).

Regardez en direct à partir de 20h00 CET : je me suis assis avec @DM_Rubenstein sur @BloombergTV pour discuter d’un large éventail de sujets, notamment la reprise économique de la zone euro, la comparaison de cette crise avec les précédentes et la simplification des communications de la banque centrale https://t.co / olp3kkLaRD pic.twitter.com/AatiGKdaPi

On a demandé à Lagarde si “les crypto-monnaies sont un avantage pour l’économie mondiale” ou s’il est trop tôt pour le dire.

Le patron de la BCE a réagi rapidement : «Les crypto-monnaies ne sont pas des devises, point final. Les crypto-monnaies sont des actifs hautement spéculatifs qui revendiquent peut-être leur renommée en tant que monnaie, mais elles ne le sont pas. Ne sont pas”.

Et continua :

Je pense qu’il faut faire la distinction entre les crypto-monnaies qui sont hautement spéculatives, parfois suspectes, et à haute intensité en termes d’actifs consommateurs d’énergie, mais ce ne sont pas une monnaie.

Lagarde a également parlé de stablecoins. “D’un autre côté, vous avez ces pièces stables qui commencent à proliférer, que certaines grandes technologies essaient de promouvoir et de pousser en cours de route, que ce sont des animaux différents et doivent être réglementés, où il doit y avoir un encadrement qui correspond à l’activité qu’ils exercent, quel que soit le nom qu’ils se donnent ».

Ensuite, le président de la banque a abordé la question des monnaies numériques de la banque centrale, CBDC. “Et dans tout cela, il y a des banques centrales qui sont motivées par la demande des clients pour produire quelque chose qui permet à la banque centrale et aux monnaies numériques de la banque centrale de s’adapter au siècle dans lequel nous vivons.”

Il a expliqué qu'”au lieu d’avoir des billets et de l’argent dans nos poches dans nos portefeuilles, nous pouvons avoir exactement la même chose mais sous forme numérique, donc nous y travaillons tous et j’étais certainement impatient d’inscrire la question à notre ordre du jour parce que je pense que nous devons nous y préparer. »

On lui a également demandé si la CBDC de la BCE exclurait le papier-monnaie ou si les deux fonctionneraient ensemble. Lagarde a répondu :

Côte à côte, parce que nous voulons que les clients aient leurs préférences. S’ils veulent toujours garder ces factures et cet argent, c’est très bien, et cela devrait toujours être disponible et autour.