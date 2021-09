Présidente du RNC McDaniel : si Joe Biden avait une once de décence humaine, il démissionnerait

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

David Espinoza. Nicole Gee. Darin Hoover. Ryan Knauss. Chasseur Lopez. Rylee McCollum. Dylan Merola. Kareem Nikoui. Daegan Page. Johanny Rosario Pichardo. Humberto Sanchez. Jared Schmitz. Max Soviak.

Ce sont les treize héros qui sont morts en Afghanistan la semaine dernière à cause d’un attentat-suicide terroriste.

Leurs morts sont déchirantes. Ils étaient également évitables. En se retirant au hasard d’Afghanistan sans plan ni préparation, le président Joe Biden a mis nos troupes en danger. Treize familles américaines ont été dévastées en conséquence directe de l’incompétence totale et embarrassante de Joe Biden. Il n’y a aucune excuse pour son échec.

Il ne s’agit pas de rester ou non en Afghanistan. Il ne s’agit pas de juger du succès de la plus longue guerre de l’histoire de notre nation. Il s’agit du sacrifice que nos braves militaires et anciens combattants ont fait au cours de deux décennies pour nous protéger.

BIDEN FACE À UNE CRISE DE CONFIANCE EN AFGHANISTAN

Lorsque Biden a créé une catastrophe chaotique en Afghanistan, il a affirmé qu’il voulait simplement ramener nos troupes à la maison. Il y avait 2 500 soldats en Afghanistan avant son retrait. Il a fini par en envoyer 7 000 de plus pour nettoyer son gâchis. Parmi ces troupes se trouvaient ces treize héros, qui étaient les meilleurs d’entre nous et représentaient le vrai sens du service et du sacrifice américains.

Tout au long de cette crise, le schéma d’échec et d’incompétence de l’administration Biden s’est manifesté de manière horrible et complète. Biden a déclaré aux États-Unis qu’il était “très peu probable” que les talibans envahissent l’Afghanistan. Il nous a dit que notre retrait serait “sécurisé et ordonné” et qu’il “avait prévu toutes les éventualités” avant de quitter l’Afghanistan.

Le secrétaire d’État Antony Blinken nous a dit que la prise du pouvoir par les talibans n’aurait pas lieu « du vendredi au lundi ». Biden nous a dit que chaque Américain qui voulait quitter l’Afghanistan serait évacué.

LA FAMILLE GOLD STAR CHOISIT DE NE PAS PARLER AVEC BIDEN : ” TOUT CE QU’IL A FAIT EST COMPLÈTEMENT FAUX “

C’étaient des mensonges ignobles. Les talibans ont envahi l’Afghanistan. Notre retrait a été chaotique et mortel, pas « ordonné ».

L’homme qui prétendait planifier pour chaque éventualité a laissé aux talibans des milliards de dollars d’équipement militaire américain, y compris des hélicoptères Blackhawk. Et des centaines d’Américains restent piégés derrière les lignes ennemies.

Le président a laissé des citoyens américains mourir dans une zone de guerre contrôlée par des terroristes.

UNE MÈRE D’UN SOLDAT TUÉ À KABOUL BLÂME BIDEN : « VOUS AVEZ FAIT CONFIANCE À L’ENNEMI »

L’ampleur de l’échec de Biden est presque incompréhensible. Il a été rapporté que cette excuse pathétique pour un commandant en chef a même donné aux talibans une liste d’Américains restant en Afghanistan, semblable à la façon dont il a chargé ce groupe terroriste radical d’assurer la sécurité des citoyens américains.

Négocier avec des terroristes et perdre de façon spectaculaire – au prix de vies américaines et de l’avenir de toute une nation – est inacceptable.

Biden a trahi le peuple américain. Il a menti, il a échoué et il s’est avéré fondamentalement inapte à servir comme président.

Si Biden avait une once de décence humaine, il démissionnerait. Malheureusement, il ne le fait pas. Il ne comprend probablement même pas pleinement les événements catastrophiques et tragiques qu’il a déclenchés.

Dans ses quelques apparitions tout au long de cette crise, il est apparu provocant et sans remords.

Nos ennemis du monde entier en prennent note. Ce président est incapable d’être à la hauteur de la gravité de cette crise.

Treize héros américains n’auraient pas dû mourir en conséquence directe du leadership raté de Joe Biden. Cette tragédie est entièrement de son fait.

Il a laissé tomber nos troupes, il a laissé tomber le peuple afghan et il a laissé tomber l’Amérique. La crise afghane de Biden a prouvé hors de tout doute qu’il n’était pas à la hauteur de la tâche de diriger cette nation.

Il devrait démissionner immédiatement.

