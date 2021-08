Presley Gerber, le fils de Cindy Crawford, enlève son tatouage facial

Presley Gerber semble s’être fait enlever son fameux tatouage facial “incompris” un peu plus d’un an après l’avoir fait publiquement. Le fils de 22 ans de Cindy Crawford et Rande Gerber a été repéré à Malibu, en Californie, lundi, apparemment sans l’encre qui se trouvait sur sa joue supérieure droite et semble avoir été en train de l’enlever pendant plusieurs mois sur la base de son s’estompant sur les photos qu’il a partagées sur Instagram.

Alors que Gerber a toujours un tatouage sur le cou, seule une légère cicatrice est visible sur son visage où le mot « incompris » a déjà été encré par le célèbre tatoueur JobBoy. Avril était la dernière fois que le modèle a montré le tatouage entièrement sur Instagram, et les publications depuis lors l’ont montré apparaissant plus clair et moins proéminent.

Gerber a fait ses débuts avec le tatouage en février 2020, déclarant aux critiques de l’époque: “Vous ne savez pas ce que je ressens. Vous n’êtes pas dans ma tête. Je ne me sens pas très compris, je suppose.” Il a poursuivi dans la même vidéo: “Si quelqu’un a à me dire à ce sujet, ou quoi que ce soit d’autre, ou ma famille, ou comment j’ai grandi … je vous donnerai mon adresse – je vous le promets – et vous pourrez venir le dire. à mon visage.”

Il a ensuite défendu sa décision en mars de la même année, en écrivant sur les réseaux sociaux : “La plupart et beaucoup de gens peuvent avoir un lifting, changer de sexe, des injections pour les lèvres, etc. un petit tatouage de visage et maintenant les gens adorent me détester.. Hmmmm?”

Gerber a toujours sa juste part d’art corporel, y compris un tatouage de fil de fer barbelé sur sa main, un pistolet sur sa hanche et un tatouage assorti avec sa sœur Kaia Gerber qu’il a obtenu en janvier dernier après s’être déjà fait tatouer “Kaia XXIII” sur son bras en 2018. Gerber et sa petite amie, Sydney Brooke, ont passé la majeure partie de la pandémie de COVID-19 à travailler au restaurant Malibu de son père, Cafe Habana, dont une source a déclaré à PEOPLE en mai dernier qu’il avait un effet positif sur le jeune homme. “Lui et Sydney travaillent ensemble. Ils essaient de travailler le même quart de travail”, a expliqué l’initié. “Presley vit toujours dans la maison d’hôtes de ses parents et Sydney y passe aussi du temps. Presley a ralenti la fête.”