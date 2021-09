Presque épuisé : obtenez des couvertures Barefoot Dreams pour 60 $ !

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Nos prières chaleureuses ont été exaucées !

Les couvertures ultra douces et cultes sont maintenant en vente chez Nordstrom Rack pour aussi peu que 60 $ ! Il n’est pas surprenant que des célébrités comme Chrissy teigen et Khloe kardashian sont fans de ces couvertures ridiculement douces. Et si vous n’avez pas encore expérimenté le confort d’une couverture Barefoot Dreams, vous manquez quelque chose. Ces couvertures tricotées augmenteront instantanément le facteur confortable de votre espace et vous permettront de rester au chaud, surtout lorsque les températures commencent à baisser.

Chez la plupart des détaillants, les couvertures Barefoot Dreams se vendent jusqu’à 180 $. Mais maintenant, vous pouvez obtenir le vôtre pour 60 $ dans des couleurs qui s’agenceront à presque toutes les pièces. De plus, un tas d’autres styles Barefoot Dreams sont en vente pour une durée limitée chez Nordstrom Rack.

Pour marquer la couverture la plus confortable jamais en vente, faites défiler ci-dessous!