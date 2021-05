Presque là – Polkadot assure aux utilisateurs du lancement de Parachain

Polkadot (DOT / USD) a annoncé que sa chaîne sœur, le réseau Kusama, est sur le point de lancer des parachains sur son réseau. Le projet a lancé son réseau de test Rococo en août et est en développement depuis. Mais les équipes de Polkadot et Kusama disent avoir donné une chance au lancement du projet.

Le créateur de Kusama et Polkadot, Gavin Wood, a déclaré dans un article de blog que Polkadot entrait dans sa quatrième et dernière étape. Selon lui, l’étape consiste à déployer des parachaines sur le réseau Kusama.

Wood a également déclaré que la mise à jour Polkadot version 0.9 a été publiée par les branches de développement du réseau, Parity Technologies.

Les tests de fiabilité du projet sont en cours

L’équipe derrière le réseau Polkadot a déclaré qu’au cours des deux prochains mois, elle testerait les performances, la refactorisation et la fiabilité de Kusama, ce qui sera la prochaine phase qu’elle souhaite améliorer sur la plate-forme Polkadot.

Kusama a été lancé en tant que réseau qui prépare le développement et les déploiements sur le réseau Polkadot.

En tant que «version brute de Polkadot, il sert de terrain de test, permettant aux développeurs de tester la gouvernance et de créer et mettre en œuvre des parachains.

La relation entre ces deux réseaux peut être comparée aux relations partagées entre les réseaux Bitcoin et Litecoin. Semblable à Litecoin, la plupart des propositions d’amélioration sont généralement déclenchées sur Kusama avant d’être finalement implémentées sur Polkadot en temps réel.

Déploiement de la parachaine Shell

Selon l’annonce, les développeurs de Polkadot cherchent à implémenter un shell parachain dans la prochaine étape pour Kusama. Bien qu’il ne dispose pas de la fonction d’estampage, il peut toujours produire des blocs, selon Wood.

Le shell sera utile à des fins de mise à niveau, bien que cela dépendra des instructions de la chaîne de relais.

Avec cette mise à jour, il sera possible d’activer le transfert de jetons gouvernementaux KSM ou DOT. Le réseau pourra également stocker des jetons fongibles et non fongibles.