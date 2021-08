Presque parfait pour les utilisateurs de Google Home

Le Nest de Google a longtemps été l’un des meilleurs moyens de se lancer dans la maison intelligente, grâce à son thermostat d’apprentissage très apprécié, mais aussi grâce à sa gamme de caméras, le nouveau haut-parleur Nest Mini, etc. Récemment, Google a élargi la famille d’appareils Nest pour la maison intelligente, avec la nouvelle Google Nest Doorbell et la Google Nest Cam.

Pour notre examen de la sonnette Google Google Nest, vous pouvez vous rendre ici. Pour cet examen, cependant, nous nous concentrons sur la Google Nest Cam alimentée par batterie. Elle remplace la Nest Cam de génération précédente, dispose d’une batterie pour une utilisation filaire ou sans fil et fonctionne à l’intérieur et à l’extérieur. Mais fonctionne-t-il réellement dans un monde de plus en plus de produits pour la maison intelligente ? J’ai utilisé la Google Nest Cam pour le savoir.

Notez que l’appareil est disponible dans un modèle filaire uniquement pour 99,99 $ et dans un modèle de projecteur pour 279,99 $. Les deux seront disponibles à l’achat “bientôt”. Nous nous concentrons sur le modèle alimenté par batterie dans cette revue.

Conception de la Google Nest Cam (à piles)

Google semble ne pas avoir peur de fabriquer un gros appareil sans excuse ces jours-ci. La Nest Doorbell est beaucoup plus grande que vous ne le pensez, et il en va de même pour la Google Nest Cam. Pour la plupart, la taille de la Nest Cam ne devrait pas être un problème, mais certains pourraient la trouver un peu lourde. L’appareil photo lui-même mesure un peu plus de 3 pouces de large, mais avec le support de table, il mesure environ 5,5 pouces de haut.

Par défaut, dans la boîte, vous obtiendrez un support mural qui fonctionne magnétiquement et vous permet d’articuler la caméra pour qu’elle pointe exactement dans la direction que vous souhaitez. Cela fonctionne très bien, mais vous devez garder à l’esprit que rien n’empêche quelqu’un de simplement s’approcher de l’appareil photo et de le détacher de sa base magnétique, tant qu’il peut l’atteindre. Cela vaut probablement la peine de le mettre hors de portée, si possible. Vous pouvez obtenir un support de table comme accessoire en option, qui maintient également la caméra sous tension. Cela coûte cependant plus cher, et si vous envisagez d’utiliser votre appareil photo de cette manière, cela peut valoir la peine d’attendre simplement l’option filaire la moins chère.

L’appareil photo offre un design tout blanc avec un visage noir, et il a l’air bien. Il est clairement construit à partir de plastique de qualité supérieure et ne s’est jamais senti bon marché ou facilement cassable. Il est également résistant aux intempéries, vous pouvez donc l’utiliser à l’intérieur ou à l’extérieur.

Dans la boîte, en plus de l’appareil photo lui-même, vous obtiendrez un câble de chargement USB et un bloc d’alimentation. Vous obtiendrez également les accessoires appropriés pour fixer le support à un mur. Le support de table est facultatif et il est livré avec son propre câble de charge qui vous permet d’alimenter en permanence la caméra.

La Google Nest Cam 2021 est un peu encombrante, mais elle a l’air bien et est bien construite.

Configuration de la Google Nest Cam (batterie)

La configuration de la caméra est simple. Vous commencerez par connecter la caméra à une source d’alimentation. Ensuite, vous devrez télécharger l’application Google Home si vous ne l’avez pas déjà. Appuyez sur le bouton pour connecter un nouvel appareil et l’application devrait automatiquement trouver l’appareil photo. Ensuite, suivez les instructions à l’écran et sélectionnez vos préférences. Il vous sera demandé si vous souhaitez activer des éléments tels que la détection de visages familiers, la détection de présence, etc.

La configuration physique est également assez facile, selon la façon dont vous la configurez. Pour fixer le support à un mur, vous devrez pouvoir le visser, ce qui peut être un peu plus difficile si vous souhaitez le monter sur un mur de briques, par exemple. Je ne l’ai utilisé qu’avec le support, donc je n’ai pas rencontré ce problème.

Fonctionnalités de la Google Nest Cam (batterie)

Google est une société d’intelligence artificielle, et cela s’étend à la Google Nest Cam. La caméra offre une gamme de fonctionnalités pour vous aider à mieux sécuriser votre maison et vous alerter en cas de problème. Malheureusement, cependant, bon nombre de ces fonctionnalités sont verrouillées derrière un mur payant d’abonnement.

Commençons par les éléments inclus, tels que la reconnaissance d’objets. Vous pouvez définir des zones d’activité pour des éléments tels que des portes, et vous pouvez sélectionner les types d’éléments qui doivent être reconnus dans cette zone. Par exemple, vous pouvez choisir que la caméra enregistre une vidéo dans votre historique si vous voyez une personne franchir une porte, mais pas si un animal est détecté dans cette zone. C’est un moyen intelligent de gérer l’enregistrement d’événements et vous permet de sélectionner différents paramètres pour chaque zone.

La caméra peut également faire la différence entre les événements vus et entendus, mais c’est là que nous commençons à puiser dans les fonctionnalités payantes. Vous pouvez recevoir une notification sur votre téléphone si votre caméra entend un détecteur de monoxyde de carbone, un détecteur de fumée ou un bris de verre, mais uniquement avec un abonnement Nest Aware. Cela n’a pas vraiment de sens pour moi – cela semble être une fonctionnalité qui devrait également être disponible pour ceux qui n’ont pas d’abonnement.

Une autre fonctionnalité payante est la détection des visages familiers. Cette fonctionnalité peut s’appliquer à des zones spécifiques ou à la caméra dans son ensemble, et est disponible pour les deux niveaux d’abonnement Nest Aware.

Il y a une fonctionnalité complètement absente de l’appareil photo – Google Assistant. La Nest Cam IQ permettait aux utilisateurs d’accéder à Google Assistant directement depuis leur caméra, sans avoir besoin d’utiliser un Google Home ou un autre appareil alimenté par l’assistant. Cela aurait été bien si Assistant était en option sur la Nest Cam.

La caméra vous protège en cas de panne de courant, jusqu’à une heure. Comme il dispose d’une batterie, il ne perd pas de puissance et dispose de suffisamment de stockage intégré pour enregistrer jusqu’à une heure de vidéo, qu’il téléchargera dans le cloud lorsque la connectivité sera rétablie.

Prête à l’emploi, la Nest Cam offre trois heures de stockage vidéo, mais vous pouvez en obtenir plus. Nest Aware coûte 6 $ par mois et offre 30 jours. Nest Aware Plus coûte 12 $ par mois et offre 60 jours, ainsi qu’un historique vidéo 24h/24 et 7j/7.

Application Google Nest Cam (batterie)

Si vous n’avez jamais utilisé l’application Google Home auparavant, elle est relativement transparente et facile à utiliser. Il peut être un peu difficile de trouver certains paramètres, comme les zones d’activité, mais une fois que vous vous y serez habitué, ce sera facile. De plus, la version iOS de l’application était un peu boguée dans mon utilisation. Parfois, il a placé des éléments d’interface sur d’autres, et parfois il n’a pas réussi à allumer l’appareil photo. L’application Android a mieux fonctionné.

Vidéo Google Nest Cam (batterie)

Si vous cherchez une caméra 4K, ce n’est pas ça. Mais la qualité de la caméra en général est toujours solide. La Google Nest Cam offre une résolution de 1 080p, avec prise en charge du HDR, à 30 images par seconde. Il a un champ de vision de 130 degrés. Ce n’est pas aussi élevé que d’autres caméras – par exemple, l’Arlo Ultra a un champ de vision de 180 degrés, bien qu’il soit également beaucoup plus cher. Mais ce n’est pas mal, et la plupart pourront voir ce dont ils ont besoin grâce à cette caméra.

La Nest Cam offre également un certain nombre de fonctionnalités que vous attendez, telles que la vision nocturne, ce qui signifie que vous pourrez voir ce qui se passe même lorsqu’il fait noir. Alternativement, un Nest Cam Spotlight est en route, mais nous ne l’avons pas testé.

En général, la qualité vidéo était bonne. Vous n’obtiendrez pas les détails ultra-fins que vous obtiendriez avec une caméra 4K, mais la grande majorité des utilisateurs n’en ont pas besoin de toute façon. Il est suffisamment lumineux pour la plupart des utilisations et devrait capturer ce dont vous avez besoin.

Conclusion

La Nest Cam 2021 est une excellente caméra. Il est super intelligent, sa configuration est polyvalente et son prix est raisonnable. En fait, à part le fait qu’il n’est pas livré avec Google Assistant intégré, si vous recherchez une caméra de sécurité pour votre configuration Google Home, c’est absolument la voie à suivre – mais gardez à l’esprit que certains de ses meilleurs les fonctionnalités sont verrouillées derrière un paywall.

La compétition

Si vous vivez strictement dans l’écosystème Google et que vous souhaitez utiliser uniquement l’application Google Home, vous ne pouvez pas faire mieux. Mais il existe des caméras un peu plus polyvalentes dans l’endroit où vous pouvez les utiliser. Par exemple, les caméras d’Arlo fonctionnent avec Google Assistant, Alexa et HomeKit d’Apple. Si vous n’êtes pas encore fermement investi dans un écosystème, cela vaut la peine d’en choisir un une fois pour toutes, ou d’acheter un appareil photo qui peut fonctionner avec plusieurs.

Pour être clair, si vous êtes un utilisateur d’Alexa, vous devriez opter pour quelque chose de Ring ou Blink. Si vous êtes un utilisateur HomeKit, regardez les caméras de Logitech. Et, si vous êtes un utilisateur de Google, la Nest Cam est une excellente option.

Dois-je acheter la Google Nest Cam (à piles) ?

Oui, mais seulement si vous êtes fermement ancré dans l’écosystème de Google et que vous voulez quelque chose alimenté par batterie. La Nest Cam est une caméra de sécurité ultra-intelligente et de haute qualité.

