Antonio Giovinazzi estime que ses bonnes performances contre Kimi Raikkonen auraient dû être suffisantes pour le voir conserver son siège chez Alfa Romeo.

L’équipe fait ses adieux aux deux pilotes à la fin de la campagne 2021, Valtteri Bottas remplaçant Kimi Raikkonen à la retraite et Guanyu Zhou finalement choisi comme coéquipier du Finlandais.

Cela a assuré la sortie de Giovinazzi dans une équipe avec laquelle il a été au cours des trois dernières saisons et, depuis la confirmation, il a exprimé ses sentiments très clairement.

Dans un récent article sur les réseaux sociaux, Giovinazzi s’est assuré de mentionner que « l’argent parle » en Formule 1 au milieu des affirmations selon lesquelles Zhou rapporterait jusqu’à 30 millions d’euros par an en parrainage tandis que, sur la piste, le pilote italien a ouvertement critiqué le l’équipe via des messages radio.

Les critiques continues de Giovinazzi n’ont pas été bien accueillies par le patron de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, mais cela ne l’a pas empêché d’exprimer une fois de plus sa déception d’avoir perdu son siège.

« J’ai été très déçu du choix d’Alfa Romeo parce que je quitte la F1 dans ma meilleure année en tant qu’athlète », aurait déclaré Giovinazzi à Radio2 par Formula Passion.

« Peu importe les points, mais en termes de qualifications et de résultats en course, nous étions presque toujours devant Kimi Raikkonen, qui est un champion du monde et une bonne référence.

« C’est seulement dommage, mais à la fin, malheureusement, ces choses arrivent et ce n’est pas la première fois qu’un pilote comme ça [Zhou with his sponsors] est entré.

Alors que Giovinazzi a ouvertement critiqué Alfa Romeo, il ne peut pas avoir le même ton pour Raikkonen.

Giovinazzi a félicité son coéquipier légendaire pour l’avoir soutenu au fil des ans et pour avoir été honnête avec ses commentaires.

« Il a été un compagnon fidèle, en F1, il est difficile de trouver des gens fidèles », a ajouté Giovinazzi.

«Pour moi, il était définitivement une personne utile dans ma carrière, qui m’a beaucoup aidé, comme référence pour grandir.

«Ce n’est certainement pas une personne qui parle beaucoup, mais quand je lui ai demandé quelque chose, il m’a toujours aidé et ne m’a jamais conduit dans la direction opposée.

« Je dois être objectif et il a été très généreux. »

Raikkonen a devancé Giovinazzi 43 points à 14 lors de leur première année ensemble alors que ses coéquipiers en 2019 et 2020 ont vu les scores à égalité à 4-4.

Et, à moins de miracles en fin de saison, Raikkonen devrait à nouveau battre Giovinazzi. Le Finlandais mène actuellement 10-1 avec deux courses à disputer dans la campagne 2021.