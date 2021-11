Presque tous les jurés blancs entendront l’affaire Ahmaud Arbery : un seul juré noir assis (vidéo)

https://www.youtube.com/watch?v=m0XQqkVxGhU

*Le jury qui évaluera le cas de trois hommes blancs accusés d’avoir tué un jogger noir Ahmaud Arbery est composé de 11 Blancs et d’un Noir solitaire.

Les procureurs dans l’affaire accusent les avocats de la défense d’avoir rejeté les jurés noirs, selon le New York Times. Lee Merritt, un avocat de la famille d’Arbery, a tweeté mercredi que l’équipe de défense avait effectué 24 frappes, dont 11 visaient des Noirs qui auraient autrement pu faire partie du jury.

Après avoir entendu la plaidoirie, le juge présidant l’affaire a décidé que le jury serait assis tel quel.

« Ce tribunal a conclu qu’il semble y avoir une discrimination intentionnelle », Juge Timothy Walmsley a déclaré mercredi à propos de la sélection du jury de la défense, par CNN. Mais il a déclaré qu’il autoriserait toujours le jury à siéger, affirmant que la discrimination « ne signifie pas que le tribunal a le pouvoir de se réinstaller simplement parce que nous avons cette preuve prima facie ».

La défense a passé deux heures à faire valoir sa position, après quoi Walmsley a statué qu’ils avaient des raisons valables, en dehors de la race, de licencier les jurés, a rapporté CNN.

Les jurés doivent revenir devant le tribunal vendredi matin pour les plaidoiries d’ouverture. Ils devront décider si Grégory McMichael, son fils Travis McMichael et leur voisin William « Roddie » Bryan Jr. sont coupables de malveillance et de meurtre lorsqu’ils ont poursuivi, abattu et tué Arbery dans des camions après l’avoir aperçu en train de faire du jogging dans leur région. Les hommes ont dit qu’ils soupçonnaient Arbery dans une série d’effractions dans le quartier.

Ils font également face à des accusations de voies de fait graves, de séquestration et de tentative criminelle de commettre une séquestration. Tous trois ont plaidé non coupables et risquent des peines d’emprisonnement à perpétuité.