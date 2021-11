Canelo Álvarez a déclaré que Plant n’est pas à son niveau et le battra par KO. Les analystes et les personnages de boxe disent la même chose, mais avec des nuances différentes et il y a même qui va à Plant. Nous analysons cela dans cette vidéo.

En début de semaine avant Canelo vs. Plant, nous avons analysé le déroulement des paris, la confrontation aux niveaux adverses et ce que Paulie Malignaggi, Stephen Espinoza, Oscar de la Hoya, Mikey Garcia et Tim Bradley pensent ou prédisent de ce combat.

Dans certains cas, il y a des attentes normales, dans d’autres il y a des surprises et même, dans le cas de Tim Bradley, une incongruité frappante dans sa réflexion analytique sur le boxeur mexicain.