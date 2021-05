Pressages rares par Cure, Mark Knopfler et al vendus aux enchères pour BRIT Trust

Une vente aux enchères de rares pressages de tests d’albums «marque blanche» a permis de collecter près de 34 000 £ (environ 47 850 $ US) pour le BRIT Trust. La vente aux enchères a présenté 115 lots et a attiré des collectionneurs d’artistes tels que Le traitement, PJ Harvey, Mark Knopfleret Kylie Minogue.

La vente aux enchères White Label au profit du BRIT Trust a eu lieu le 5 mai. Elle a réalisé un total net de 33 920,40 £ pour le Trust, l’organisation caritative de l’industrie de la musique qui soutient un large éventail de causes promouvant l’éducation et le bien-être par la musique. Il s’agit notamment de la BRIT School et de l’association caritative de musicothérapie Nordoff Robbins.

Les articles de la vente aux enchères ont été fournis par les principaux labels et indépendants du Royaume-Uni, notamment Universal Music UK, BMG, Cherry Red, EMI, Heavenly Records, Island Records, Polydor Records, Sony Music Entertainment UK et Warner Music UK.

Un remède coûteux

Ajoutant un intérêt supplémentaire, de nombreux pressages d’essai ont été signés ou personnalisés par les artistes d’une manière ou d’une autre. Les spécialistes des souvenirs musicaux et des disques vinyles Omega Auctions ont payé le prix le plus élevé pour l’un des lots, dépensant 2700 £ pour un ensemble de deux tests de pressages de The Cure’s Japanese Whispers (signé par le leader Robert Smith avec les mots «apportez trois et quatre pence») et Dix-sept secondes. Un autre pressage de test Cure de Bloodflowers, sorti en 2020 pour Record Store Day, a coûté 950 £.

Un test-pressage 2021 de PJ Harvey’s Stories from the City, Stories from the Sea, signé et personnalisé par l’artiste avec un doodle sur l’étiquette du disque, vendu 1800 £. Deux pressages d’essai de l’album 2020 de Kylie Disco (l’un d’eux une édition de luxe, et tous deux signés) ont permis de récolter respectivement 1100 £ et 1250 £. Trois Eric Clapton-étiquettes blanches associées, une avec Crème, vendu pour au moins 1000 £ chacun.

La vente aux enchères comprenait également des tests de pressages par L’OMS, Les Kinks, Paul Weller, Blondie, UB40, La mission, Soul II Soul, Beastie Boys, KT Tunstall et Neneh Cherry. Mark Knopfler a fourni des étiquettes blanches pour les deux maîtres demi-vitesse récemment sortis des héros locaux et des frères d’armes.

Le dernier article à être vendu était un pressage de 2 LP de les cannebergesCompilation 2002, Stars, signée par la mère de Dolores O’Riordan et les membres survivants du groupe, pour 400 £.

‘Incroyable soutien aux artistes’

Johnny Chandler, directeur A&R chez UMC, Universal Music UK, qui a conçu la vente aux enchères et rassemblé les articles avec son équipe, a déclaré: «La plupart des bureaux étant toujours fermés en raison du verrouillage, il était vraiment difficile pour toutes les rendu le résultat d’autant plus merveilleux. Le niveau de soutien des artistes a été incroyable.

«Qu’il s’agisse d’exemplaires signés de beaucoup, dont PJ Harvey, Robert Smith et Neneh Cherry, de tweets et de publications sociales de Kylie, Mark Knopfler, Eric Clapton, The Who et bien d’autres jusqu’au début de la vente aux enchères, engagement de l’artiste communauté, les labels et finalement les fans a été exceptionnel. Il en va de même pour le travail des équipes d’Omega Auctions et de la BPI.

«Alors que les organismes de bienfaisance sont actuellement confrontés à tant de situations de financement difficiles, c’est génial que ces rares disques vinyles puissent apporter une contribution au travail positif du BRIT Trust, et j’espère que nous pourrons tout refaire l’année prochaine.

‘Pas de fin au pouvoir de la musique’

Tony Wadsworth CBE, président du BRIT Trust, a ajouté: «Il semble qu’il n’y ait pas de fin au pouvoir de la musique de faire le bien – cela a aidé beaucoup d’entre nous à traverser le verrouillage, et maintenant sous la forme de la vente aux enchères en marque blanche, c’est fournir des fonds indispensables qui soutiendront le travail vital du BRIT Trust.

«Nous sommes reconnaissants à tous les artistes et labels d’avoir si généreusement contribué à leurs tests de presse et à leur soutien, ainsi qu’à Johnny Chandler et à l’équipe d’Universal UMC pour avoir tout rassemblé.»

Dan Hampson, directeur des enchères chez Omega Auctions, a déclaré: «Nous sommes encore une fois étonnés par le montant fantastique recueilli au profit d’une grande cause. Ce fut une vente vraiment agréable sur laquelle travailler et nous sommes honorés d’avoir eu la chance de vendre des disques passionnants et uniques. Nous avons vu d’excellents numéros d’enchérisseurs et des enchères très fortes dans cette vente, qui se sont très bien déroulées malgré les limites imposées par Covid. Nous sommes ravis de voir ce que la prochaine édition apportera. »