Pression des pairs : maximisez les avantages, minimisez les fléaux

Pour profiter des avantages de l’influence des pairs, interagissez avec des personnes plus avancées, mais pas trop. (Image représentative)

Par Aruna Sankaranarayanan

Comme beaucoup de choses dans la vie, la pression des pairs est une arme à double tranchant. En vous cajolant explicitement de prendre un verre de plus ou de prendre un cours, cette force furtive peut également influencer votre sens de la mode, vos choix alimentaires, votre gestion financière et les facettes de votre personnalité. Comme vos amis peuvent influencer votre comportement de manière ouverte et secrète, ne vous laissez pas berner en pensant que seuls les jeunes enfants ou les personnes souples tombent sous le charme de la pression des pairs. Bien que les individus puissent varier en termes de degré d’impression qu’ils sont, presque tout le monde est sensible aux attraits et aux tiraillements de la pression des pairs. Pire, il peut exercer son influence sans que nous ayons même conscience de son influence.

Comme la pression des pairs peut à la fois nous aider et nous nuire, que pouvons-nous faire pour maximiser ses avantages tout en évitant ses pièges ? En grandissant, vos parents vous ont peut-être averti de rester à l’écart de la «mauvaise foule». Bien que vous ayez peut-être balayé leurs scrupules comme une angoisse parentale typique, la recherche confirme leur point de vue. Dans son livre, How to Change: The Science of Getting from Where You Are to Where You Want to Be, la spécialiste du comportement Katy Milkman cite une étude qui a révélé que les économies d’une personne étaient susceptibles d’augmenter si leurs pairs participaient à un atelier sur l’épargne pour leurs années crépusculaires. C’est exact. Si vos pairs commencent à épargner, vous êtes plus susceptible de faire des provisions pour un jour de pluie même si vous n’avez pas participé à l’atelier qui vous y a exhorté.

De même, des études ont montré que vos pairs peuvent avoir un impact sur vos notes et vos choix de carrière. Milkman et ses collègues se sont donc demandé si les gens pouvaient utiliser le pouvoir de leurs pairs pour atteindre leurs objectifs. Dans deux études, les personnes ont été encouragées à entrer en contact avec d’autres personnes qui faisaient de l’exercice régulièrement ou avaient de bonnes notes, puis à copier leurs stratégies. Cela a incité les adultes à faire de l’exercice plus régulièrement et a motivé les étudiants à obtenir des notes plus élevées. Dans une troisième étude, les chercheurs ont découvert que l’un des moyens les plus puissants de se stimuler est de passer du temps avec des pairs qui ont déjà cultivé des habitudes auxquelles vous aspirez. Bien que la lecture de livres et d’articles sur le développement personnel (comme celui-ci) puisse certainement vous aider, vous en tirerez davantage profit en interagissant directement avec les plus performants.

Donc, si vous avez l’intention de courir un marathon, liez-vous d’amitié avec d’autres coureurs de fond et copiez leurs techniques d’entraînement. Supposons que vous vouliez perdre quelques kilos, essayez d’imiter les habitudes alimentaires d’amis plus en forme. Si vous voulez raviver (jeu de mots involontaire) vos habitudes de lecture, rejoignez un club de lecture. Marre de votre chambre encombrée ? Rendez visite à des amis qui entretiennent des maisons bien rangées pour vous imprégner de leurs compétences en matière de désencombrement.

Mais avant de vous précipiter pour vous entourer de pairs plus soigneux, plus ordonnés et plus talentueux, tranquilles et tempérés, rappelez-vous qu’il y a une mise en garde. Pour les objectifs qui nécessitent un effort soutenu, si vos pairs sont loin devant, cela peut en fait jouer contre vous. Milkman affirme que pour que l’influence sociale fonctionne dans la bonne direction, la différence entre vous et vos pairs ne doit pas être trop marquée, car cela peut vous démotiver. Pour récolter les fruits de l’influence des pairs, interagissez avec des personnes plus avancées, mais pas trop.

Une autre façon d’utiliser vos pairs pour rester sur la bonne voie avec vos objectifs est de faire équipe avec un ami pour s’entraîner ou étudier ensemble. En étant responsables l’un envers l’autre, vous serez tous les deux plus réguliers au gymnase avec l’avantage supplémentaire d’avoir de la compagnie pour animer vos routines. Encore une fois, vous voulez choisir quelqu’un qui est légèrement en avance ou au moins similaire à vous. Faire équipe avec un ami plus léthargique ou moins discipliné peut entraver vos progrès, alors choisissez votre partenaire avec soin.

Le psychologue Christian Jarrett souligne dans son livre, Be Who You Want: Unlocking the Science of Personality Change, que les amis peuvent même façonner des aspects de votre personnalité, même pour les vingt ans et plus. La recherche suggère que si vous passez du temps avec une personne très extravertie, vous êtes également susceptible de devenir plus sociable. De plus, si vous vous asseyez à côté d’un collègue discipliné et travailleur, vous êtes plus susceptible de devenir plus consciencieux. De même, la culture globale d’un lieu de travail peut également influencer les employés. Lorsque les collègues font tout leur possible pour s’entraider, les donateurs, les bénéficiaires et l’entreprise ont tout à gagner. En fin de compte, comme le souligne Jarrett, les bons amis sont ceux qui vous encouragent à être la meilleure version de vous-même.

(Aruna Sankaranarayanan est l’auteur de ‘Zero Limits: Things Every 20-Something Should Know.’)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.