Pression pour assouplir les règles de vacances car moins de 1 voyageur sur 200 de la liste orange a Covid

e gouvernement subit une pression croissante pour assouplir les règles sur les vacances à l’étranger, car les chiffres révèlent que moins d’un voyageur sur 200 en provenance des pays de la liste orange est testé positif pour le coronavirus.

De plus, aucune variante préoccupante n’a été trouvée parmi ces passagers, selon les données du NHS Test and Trace.

Seules 89 des 23 465 personnes arrivées au Royaume-Uni en provenance des pays de la liste orange entre le 20 mai et le 9 juin avaient le virus, rapporte le Times.

Aucun cas positif n’a été introduit au Royaume-Uni en provenance de 151 des 167 pays de la liste orange.

Aucun passager en provenance de l’un des 11 pays de la liste verte n’a été testé positif au cours de la même période et aucune variante préoccupante n’a été identifiée.

Parmi les personnes voyageant en provenance de pays de la liste rouge, 435 des 24 511 personnes, soit 1,8%, avaient un coronavirus avec 89 variantes préoccupantes détectées.

Assouplissez les règles sur les vacances à l’étranger

Boris Johnson fait face à une pression croissante de la part des députés conservateurs d’arrière-ban pour assouplir les règles strictes des vacances conçues pour empêcher la propagation du virus au milieu des résultats.

Le député conservateur Sir Graham Brady a déclaré que les ministres devraient permettre aux gens de “récolter les avantages” du déploiement réussi du vaccin en Grande-Bretagne.

“La vaccination et les tests rendent les voyages internationaux plus sûrs tout aussi sûrement qu’ils rendent les choses plus sûres à l’intérieur de nos frontières”, a-t-il déclaré.

Le consultant en voyages Paul Charles, fondateur de l’agence PC, a déclaré : « Il est difficile pour le gouvernement de se cacher derrière ces données qui montrent clairement que la liste verte devrait être élargie et que la plupart des pays orange sont en fait sûrs pour voyager vers et depuis. “

Cependant, le ministre de la Justice, Robert Buckland, a déclaré à la BBC que le gouvernement devait équilibrer les risques de vacances à l’étranger apportant de nouvelles variantes du virus en Grande-Bretagne.

Le Dr Susan Hopkins a déclaré qu’il pourrait y avoir des “alternatives à l’isolement” pour les voyageurs qui ont reçu les deux injections de coronavirus – mais a averti que les gens devraient s’en tenir aux vacances à la maison cet été.

Elle a déclaré à The Andrew Marr Show de la BBC : « Nous examinerons les preuves provenant d’autres pays.

« Nous avons beaucoup parlé à des pays comme Israël qui sont en avance sur nous dans la campagne de vaccination et ils cherchent maintenant vraiment à autoriser les gens à entrer dans leur pays qui ont reçu deux vaccins et qui n’ont pas besoin de s’isoler. »

PA

Les compagnies aériennes et les sociétés de vacances britanniques prévoient mercredi une “journée d’action” pour intensifier la pression sur le gouvernement pour assouplir les restrictions de voyage, à quelques semaines seulement du début de la haute saison estivale.

Les agences de voyages, dont les finances ont été mises à rude épreuve pendant la pandémie, cherchent désespérément à éviter un autre été perdu pour Covid.

Boris Johnson avait prévu lundi la fin de toutes les restrictions légales sur les coronavirus dans sa feuille de route pour faciliter le verrouillage de l’Angleterre, mais a retardé jusqu’au 19 juillet en raison de préoccupations concernant la variante Delta qui se propage rapidement.

Un assouplissement mineur aura lieu à la place pour supprimer le plafond de 30 personnes pour les mariages, les lieux étant plutôt invités à limiter le nombre en fonction de l’espace requis pour appliquer les mesures de distanciation sociale.