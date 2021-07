Pression sur les arbitres : les Bucks se plaignent du traitement favorable des Suns

in

Mike Budenholzer, l’entraîneur de dollars de Milwaukee, s’est plaint de ce qui, à son avis, était une performance d’arbitrage qui leur avait causé du tort lors du match 1 de la finale entre son équipe et les Suns, expliquant que l’équipe de l’Arizona disposait de beaucoup plus de lancers francs qu’elle n’en avait :

“C’est une grande partie du jeu. Ils ont marqué 25 points du personnel. Nous sommes une équipe qui compte une grande partie de notre jeu sur la défense et l’agressivité sans faute. Je ne me souviens pas de la dernière fois qu’une équipe a réussi 25 lancers francs. contre les Bucks. Nous devons évidemment améliorer la défense et les garder hors de la ligne du personnel. ” “.