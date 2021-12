Pression sur les prix : Inflation en hausse à 4,91% en novembre, noyau toujours collant

Les vents contraires externes continuent de poser des risques. Les prix mondiaux des matières premières restent élevés (bien sûr, les prix du pétrole se sont quelque peu détendus) et la Réserve fédérale américaine a commencé à réduire ses achats d’actifs.

L’inflation des prix de détail s’est accélérée pour atteindre un plus haut de trois mois à 4,91 % en novembre, malgré une assiette favorable et une réduction de la taxe sur les carburants, l’inflation sous-jacente restant stable et la pression sur les prix des produits alimentaires de retour.

La hausse de l’inflation est restée presque généralisée et suggère que les producteurs pourraient avoir répercuté la hausse des coûts des intrants sur les consommateurs pour un large éventail de biens et de services, dans un contexte de défis persistants du côté de l’offre. Néanmoins, étant donné que l’inflation des prix de détail est restée dans la fourchette cible de la Reserve Bank of India (2-6%) pour un cinquième mois consécutif, le comité de politique monétaire poursuivra probablement sa croissance, estiment les analystes.

L’atténuation de la pression sur les prix du carburant et de l’éclairage, des casseroles, du tabac et des substances intoxicantes et des articles divers a été plus que compensée par une hausse de l’inflation dans les aliments et boissons, le logement et les vêtements et chaussures.

L’inflation des produits alimentaires, qui représentent environ la moitié du panier d’inflation, est passée à 1,87% en novembre contre 0,85% en octobre, malgré un effet de base favorable. Surtout, l’inflation sous-jacente est restée élevée à 5,9% en novembre, contre 5,8% le mois précédent, selon l’Icra.

Dans sa déclaration plus tôt ce mois-ci, le comité de politique monétaire a reconnu que « les pressions sur les coûts dues aux prix élevés des matières premières industrielles, aux coûts de transport et aux goulots d’étranglement de la logistique mondiale et de la chaîne d’approvisionnement continuent d’affecter l’inflation sous-jacente ». Bien entendu, le ralentissement de l’économie atténue la répercussion de la hausse des coûts des intrants sur les prix des produits. Il prévoyait une inflation de l’IPC à 5,3 % pour 2021-2022 ; 5,1% au troisième trimestre et 5,7% au dernier trimestre, avec des risques globalement équilibrés.

Cependant, le MPC s’attend à un relâchement de la pression sur les prix des légumes, car l’offre s’améliore avec les arrivages d’hiver. Les semis de Rabi, eux aussi, avancent bien ; le gouvernement a déjà réduit les droits d’importation sur l’huile comestible ; Les prix du pétrole brut ont également connu une correction, a-t-il déclaré.

Parallèlement, l’inflation des carburants et des véhicules légers s’est modérée à 13,35%, contre 14,35% dans le sillage de la baisse d’impôts du Centre et de la plupart des États.

En glissement mensuel, les effets de second tour de la réduction de la taxe sur les carburants ont pesé sur le sous-indice des transports et communications de 60 points de base en novembre. Mais d’autres catégories d’articles divers ont affiché une forte augmentation en termes mensuels, allant de 0,2% (pour l’éducation) à 0,9% (pour les soins et effets personnels), soulignant les pressions croissantes sur les prix dans l’économie, selon le chef de l’Icra. économiste Aditi Nayar.

« Selon notre évaluation, tant que l’inflation de l’IPC restera dans l’objectif de 2-6%, le MPC et la RBI préféreront donner la priorité à la croissance et maintenir un soutien politique pour conférer durabilité et durabilité à la reprise », a-t-elle déclaré.

DK Pant, économiste en chef chez India Ratings, a déclaré que la pression inflationniste dans les matières premières telles que la santé, le carburant et l’éclairage, ainsi que les transports et les communications est devenue structurelle. « Les pénuries d’approvisionnement contribuent davantage à une inflation plus élevée, qui ne peut être qualifiée de transitoire », a-t-il déclaré. Pant s’attend à ce que l’inflation des prix de détail reste élevée jusqu’en janvier 2022 avant de ralentir par la suite.

« Bien que cela doive appeler à réduire le corridor politique, cependant, le déficit global, les emprunts et l’arithmétique derrière ces chiffres seront la principale force directrice de la réunion du MPC de février 2022 », a déclaré Pant.