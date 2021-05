Pression sur TLC pour annuler les émissions après l’arrestation de Josh Duggar ⋆ .

Les téléspectateurs comptent sur TLC pour annuler l’émission des Duggars après l’arrestation de Josh Duggar le 29 avril pour possession de pornographie juvénile.

Une pétition Change.org que les appels pour le réseau responsable de la diffusion « Counting On » pour annuler l’émission de téléréalité a été signée par près de 7000 en date du jeudi. Les téléspectateurs demandent à TLC d’annuler l’émission de téléréalité et de retirer toute la programmation de la famille Duggar de son site Web et de ses plates-formes de streaming.

«La famille Duggar ne devrait plus avoir de plate-forme», lit-on dans la pétition. «Cette famille ne devrait plus être autorisée à collecter de l’argent auprès des services de streaming et des séries télévisées. Trop c’est trop. Trop de personnes ont été blessées. »

Le contrecoup survient après que Duggar, 33 ans, a plaidé non coupable dans l’affaire de pornographie juvénile et a été libéré de prison sous caution.

TLC n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Post.

L’aîné Duggar n’est apparu dans aucun programme TLC depuis 2015, lorsque les fans ont appris qu’il avait prétendument agressé cinq mineurs – dont quatre de ses jeunes sœurs – alors qu’il était adolescent. Il n’a jamais été inculpé de ces accusations.

Le scandale a secoué le réseau, l’obligeant à annuler l’émission, alors appelée «19 Kids and Counting». La série a ensuite été remplacée par un spin-off, «Counting On».

Josh Duggar aurait eu au moins 65 images de pornographie juvénile et une vidéo sur son bureau du shérif du comté de computer.Washington

Depuis que la nouvelle de l’arrestation de Josh a fait surface, les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour demander au réseau de supprimer tous les programmes Duggar dont la famille infâme et nombreuse bénéficie financièrement, beaucoup utilisant le hashtag #BoycottTLC.

«Le fait que @tlc maintienne @duggarfam en ondes après que Josh Duggar ait été accusé de possession de 200 photos de CP est juste HORRIFYING. #boycottTLC », a écrit un utilisateur de Twitter.

Mercredi, Duggar a été libéré sous caution et sera placé dans la maison d’un tiers gardien – une famille qu’il connaît par l’intermédiaire de son église. Le père de six enfants en disgrâce resterait dans un espace indépendant sur la propriété du gardien et ne sera pas autorisé à utiliser Internet, à boire, à consommer de la drogue ou à manipuler des armes à feu. Il est cependant autorisé à voir ses enfants si sa femme, Anna, est présente, et il peut quitter la maison pour le travail et l’église.

Homeland Security a révélé plus tôt cette semaine que Duggar aurait eu au moins 65 images de pornographie juvénile et une vidéo sur son ordinateur. Un programme censé alerter sa femme lorsqu’il visionnait du matériel classé X a également été trouvé. Certaines des photos inappropriées et malades qui ont été trouvées étaient «dans le top cinq des pires des pires que j’ai jamais eu à examiner», a déclaré l’agent spécial de la Homeland Security, Gerald Faulkner, lors de l’audience de détention de Duggar en Arkansas.